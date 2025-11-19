ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מבטיח עוד הבטחת בחירות. הפעם לגבי חוק הגיוס: "כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה"

הדברים המלאים: "הליכוד והמפלגות החרדיות סיכמו לקדם את חוק ההשתמטות. בכך הם גוזרים מאות ימי מילואים נוספים על המילואימניקים. איך הם מעזים? אהיה ברור: כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה. אל תתייאשו. עוד יהיה פה טוב".

מוקדם יותר היום בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.

הודעת דגל התורה: "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה בכנסת בהקדם" נאמר בהודעת דגל התורה. "עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

עוד פנו בסיעה לתלמידי הישיבות: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה, דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא, שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".