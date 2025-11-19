ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מבטיח היום (רביעי) עוד הבטחת בחירות. הפעם לגבי חוק הגיוס: "כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה".
הדברים המלאים: "הליכוד והמפלגות החרדיות סיכמו לקדם את חוק ההשתמטות. בכך הם גוזרים מאות ימי מילואים נוספים על המילואימניקים. איך הם מעזים? אהיה ברור: כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה. אל תתייאשו. עוד יהיה פה טוב".
מוקדם יותר היום בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.
הודעת דגל התורה: "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה בכנסת בהקדם" נאמר בהודעת דגל התורה. "עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".
עוד פנו בסיעה לתלמידי הישיבות: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה, דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא, שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
האיש שקרן מועד
עד שלא יבטיח בכתב לפני מצלמות הטלבזיה כמו בהבטחה הקודמת אני לא מאמין לו. אחרי שיבטיח מול הטלביזיה כמו בפעם הקודמת אני בטח לא מאמין לו.11:56 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששון
בחלום אתה לא יכול לגנוב שוב בחירות11:57 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
קודם תבחר, רב-נוכל12:04 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
שוב אתרי 'הסרוגים' הימין שמימין לימין מריצים את מיידוף? כל נפיחה של הנוכל אתם עושים פולואפ. מאה טון אקונומיקה לא ילבינו את הרצת הנוכל12:24 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ב"ה, שתקום כבר ממשלה ציונית במקום ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם הבזויה הזאת.12:17 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיידוף
ציונית עם גולן לברמן עבאס וואליד טאטא . מיידוף נוכל12:26 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי כהן
בראשותי---------איזה כדורים אתה לוקח12:28 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
שוב אתרי 'הסרוגים' הימין שמימין לימין מריצים את מיידוף? כל נפיחה של הנוכל אתם עושים פולואפ. מאה טון אקונומיקה לא ילבינו את הרצת הנוכל12:24 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ב"ה, שתקום כבר ממשלה ציונית במקום ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם הבזויה הזאת.12:17 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיידוף
ציונית עם גולן לברמן עבאס וואליד טאטא . מיידוף נוכל12:26 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שבתי ש
בנט הפך את עורו בעבור חופן קולות בקלפי, והוא יודע בברור שאין קיום לעם ישראל ולעולם כולו בלי תורה יומם ולילה, כמאמר חז"ל, עיר שאין בה 10 בטלנים שיושבים והוגים...
בנט הפך את עורו בעבור חופן קולות בקלפי, והוא יודע בברור שאין קיום לעם ישראל ולעולם כולו בלי תורה יומם ולילה, כמאמר חז"ל, עיר שאין בה 10 בטלנים שיושבים והוגים בתורה יומם וליליה, אסור לדור בה, רוצה לפגוע בלומדי התורה ולגרום לעם ישראל פרעות וגלויות, אין סיכוי לאחד כזה להצליח,המשך 12:12 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
קודם תבחר, רב-נוכל12:04 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר