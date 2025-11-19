14 שנים חלפו מאז יצא הסרט האחרון של "הארי פוטר" לקולנוע, כאשר השחקנים ג'ייסון אייזקס וטום פלטון גילמו אז את דארקו ולוציוס מאלפוי. השבוע זה קרה שוב – והם התאחדו על הבמה

השניים נפגשו השבוע אחרי תקופה די ארוכה במחזמר "הארי פוטר והילד המקולל" בברודווי.

"הגעתי, ראיתי כבשתי", כתב אייזקס בפוסט שהעלה עם תמונה משותפת שצילם יחד עם טום פלטון, שגילם את בנו בסדרת הסרטים הפופולרית. "היו לך נעליים גדולות להיכנס אליהן. כל כך גאה, כך כך שמח להיות שם", הוסיף אייזקס. השניים היו נרגשים כשנפגשו על הבמה של המחזמר, בפעם הראשונה מזה שנים רבות.

נזכיר כי ג'ייסון אייזקס הוא גם שחקן יהודי פרו ישראלי, והוא הקפיד במשך כל המלחמה להגיע לאירועים כשהוא עונד את סיכת החטופים הצהובה. אייזקס כיכב בשנה החולפת גם בסדרת הטלוויזיה המצליחה שהייתה מועמדת לפרסי אמי רבים, "הלוטוס הלבן".