בן גביר: אחמד טיבי, עודה, עבאס ושות' מתים מפחד שזה יקרה – כי זה יעלים להם הרבה חברים מהעולם. אנחנו בעזרת השם נגשים להם את הסיוט"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (רביעי) לחוק עונש מוות למחבלים אותו הוא מקדם: "אחמד טיבי, עודה, עבאס ושות' מתים מפחד שזה יקרה – כי זה יעלים להם הרבה חברים מהעולם. אנחנו בעזרת השם נגשים להם את הסיוט".

ההודעה המלאה: "השמאל והתקשורת נלחמים נגד החוק הזה, מסלפים ומשקרים – לכן חשוב שתדעו את האמת: חוק עונש מוות למחבלים יחול על כל מי שירצח יהודי, או לא יהודי, כחלק ממאבק בתקומת העם היהודי בארצו ובמדינת ישראל. התהליכים להשלמת חקיקת החוק יימשכו ביתר שאת, ובמהירות. אחמד טיבי, עודה, עבאס ושות' מתים מפחד שזה יקרה – כי זה יעלים להם הרבה חברים מהעולם. אנחנו בעזרת השם נגשים להם את הסיוט".

עוד באותו נושא קריב נגד בן גביר: "בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים" 10:14 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

מוקדם יותר היום במהלך הדיונים בוועדה לביטחון לאומי חל עימות סוער בין השר לביטחון לאומי, בן גביר וח"כ סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב בדיון להכנת תיקון חוק העונשין – עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך הדיון אמר השר בן גביר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמתנגדת לחוק: "אני יודע שאת מפחדת השחוק הזה יוטל על החברים שלך". סלימאן ענתה לו: "אתה תומך טרור", וגם חבר הכנסת לימור סון הר מלך הצטרפה לטענותיו של בן גביר כשקראה לה "תומכת טרור", לכי להלוויות של מחבלים. לשאהידים שלך". לאחר שחברת הכנסת סלימאן הורחקה מהדיון צעק לה בן גביר בערבית 'ברה' (החוצה).

ח"כ גלעד קריב התעמת גם הוא מול בן גביר ותקף אותו: "שר הדגדוגים והבקלוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון". השר לביטחון לאומי, בן גביר ענה בתגובה: "ד"ש לחבר שלך ברגותי".