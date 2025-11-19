הצנזורה אישרה לפרסם את שמו של קצין המודיעין של פיקוד דרום בשבעה באוקטובר, אלוף-משנה אריאל לבובסקי. לבובסקי הודח מתפקידו רק לאחר שנחשף כי קיים קשר אינטימי אסור עם קצינה תחת פיקודו

הצנזורה אישרה לפרסם את שמו של קצין המודיעין של פיקוד דרום בשבעה באוקטובר, אלוף-משנה אריאל לבובסקי. עד כה שמו של לבובסקי נאסר לפרסום בשל היותו קצין מודיעין, אך בתקופה האחרונה הוא השתחרר מצה״ל.

אל"ם לבובסקי היה קמ״ן פיקוד הדרום בשבעה באוקטובר ובתקופה שקדמה למתקפת החמאס, ולו אחריות כבדה למה שהתרחש בליל הטבח ולפני כן. למרות זאת, הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי לא הדיח אותו, ואף אפשר לו לעבור תפקיד למטה הסייבר הלאומי. ההחלטה גררה ביקורת קשה נגד הרמטכ"ל לשעבר.

עוד באותו נושא הממשלה החליטה: ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי 7 באוקטובר 15:56 | נחום פרי 5 0 😀 👏

לפי הפרסומים, לבובסקי היה אחד הקצינים שנחשפו לתוכנית ״חומת יריחו״ – התוכנית של ארגון הטרור חמאס לפרוץ את הגדרות ולכבוש יישובים ומוצבים ישראלים, ולא פעלו לטפל בה כראוי.

בסופו של דבר, לבובסקי הודח מתפקידו, אך לא בעקבות חלקו במחדל השבעה באוקטובר, אלא רק לאחר שנחשף כי קיים קשר אינטימי אסור עם קצינה תחת פיקודו, בדרגת סא״ל, ממודיעין פיקוד הדרום.