5 ימים אחרי שכוחות איראניים השתלטו על מכלית הנפט "Talara" במצרי הורמוז, בטהרן הודיעו היום (רביעי) כי שחררו את המכלית שחטפו בסוף השבוע האחרון. לטענת האיראנים, ההשתלטות על המכלית הגיעה מכיוון שהיא "נשאה מטען בלתי מורשה" של 30 אלף טון של חומרים פטרוכימיים.

בחברת הספנות Columbia Shipmanagement, הודיעו כי המכלית שוחררה כשכל 21 חברי הצוות עליה, והם כעת עושים את דרכם לסינגפור במסלול המקורי שהם התחילו ביום שישי האחרון. "הצוות בטוח ובמצב רוח טוב" נמסר. "הודענו למשפחותיהם, והספינה תמשיך כעת בפעילותה הרגילה".

כזכור, ביום שישי האחרון דווח כי מכלית נפט שנשאה את דגל איי מרשל והייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור סטתה בפתאומיות מהמסלול שלה – ועשתה את דרכה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן. בחברת האבטחה הימית הבריטית "אמבר" העריכו כי ייתכן שהספינה נחטפה – זאת לאחר שדווח כי שלוש סירות קטנות התקרבו אל המכלית בעת שהיא שטה מדרום למצר הורמוז. לדבריהם, "מדובר ככל הנראה בתקרית ממוקדת מאוד".

מספר שעות לאחר מכן, גורם אמריקני רשמי אישר כי איראן חטפה את מכלית הנפט במצרי הורמוז, כשהכריחה אותה לסטות מהמסלול המיועד שלה לתוך המים הטריטוריאליים של איראן. הרשויות באיחוד האמירויות פתחו בחקירה, כשאמרו כי "כלי שיט באזור מתבקשים לשוט בזהירות ולדווח על כל פעילות חשודה".