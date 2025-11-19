הזמרת והיוצרת משחררת סינגל ראשון מאלבום חדש ועצמאי, שיר אישי על הרפתקה במדבר שהפכה לסגירת מעגל ולפתיחת פרק האימהות. "השיר הזה מסמל עבורי סוף תקופה והתחלה חדשה"

הזמרת והיוצרת מורן אהרוני, שהתפרסמה בשיתוף הפעולה עם רד בנד ב"כוכב הבא", משחררת היום את הסינגל החדש "עד המדבר". השיר, הראשון מתוך אלבום חדש שכולו חומרים אישיים, מגיע אחרי תקופה עמוסת הופעות, מחזות זמר ויצירה מאחורי הקלעים. הוא מסמן את חזרתה לדרך עצמאית.

האזינו לשיר "עד המדבר" של מורן אהרוני:

מאחורי השיר: מסע במדבר שהפך לפרידה ולהתחלה

"עד המדבר" נכתב והולחן על ידי מורן אהרוני יחד עם ערן גולדברג ואבנר טואג. השיר הופק מוסיקלית על ידי גולדברג. זהו שיר שמבוסס על חוויה אישית עוצמתית שהזמרת עברה במדבר. הייתה זו הרפתקה אחרונה לפני המעבר לאימהות.

מורן אהרוני מספרת: "בחרתי בשיר 'עד המדבר' כיריית הפתיחה של הדרך העצמאית שלי כי השיר הזה מסמל עבורי סוף תקופה והתחלה חדשה. לא רק בפן המקצועי אלא גם בחיי האישיים ובפרט. זה שיר על חוויה שחוויתי במדבר, ההרפתקה האחרונה אליה יצאתי לפני שעברתי לפרק הבא של חיי: האימהות. זו הייתה חוויה של בדיקת גבולות במדבר עם אנשים ישנים וחדשים. שם משהו בי קרא לי לחזור הביתה. הרגשה פנימית חזקה שהתגלתה מיד אחרי כהריון".

"בשיר אני מספרת לילדה ששלי כמה היא הגיעה אלי בזמן הנכון ורגע לפני שאיבדתי את עצמי מצאתי אותה ואותי ובעיקר את המשמעות של מה אמיתי ונכון עבורי".

תקופה מבורכת של עשייה

במקביל ליצירה החדשה, מורן אהרוני ממשיכה להופיע עם רד בנד בבמות ובפסטיבלים הנחשבים בארץ. במקביל היא מככבת בתיאטרון הבימה בשני מחזמרים: "פריסיליה מלכת המדבר" ו"מה שהלב בחר" לצידם של קובי אפללו וחן אהרוני.

בקרוב צפוי לעלות גם מופע חדש שילווה את האלבום העצמאי. "מזה תקופה לא הוצאתי מוסיקה אבל לרגע לא עצרתי", היא מדגישה. היא מוסיפה כי "זהו שיר של סגירת מעגל ישן ופתיחה של חדש".