ניצול שואה בן 101 שחזר לחיים לאחר שנפצע אנושות והוכנס לחדר המתים, זוכה סוף סוף להכרה אמנותית ראשונה בחייו. תערוכת יחיד של יצירותיו נפתחה בירושלים

בצלאל (סאליק) כץ, ניצול שואה בן 101 המתגורר בבית האבות "נווה הורים" בירושלים, נלחם בצעירותו בשורות הצבא האדום במלחמת העולם השנייה ונפצע אנושות. הוא הוכנס לחדר המתים – אך רופא הבחין בסימני חיים והציל אותו בנס. לאחר ההחלמה גילה כי משפחתו נספתה בשואה, אך בחר בחיים ויצר אלפי ציורים לאורך השנים, עד היום.

כעת, לראשונה בחייו, זוכה כץ לתערוכת יחיד של יצירותיו. התערוכה "לעוף בזמן" נפתחה במרכז "הרמוני" בירושלים, ומוצגים בה ציורים, פורטרטים ונופים שיצר במשך עשרות שנים.

סיפור של תקומה ויצירה

לאחר השואה והמלחמה מצא כץ נחמה במכחול. הוא המשיך לצייר גם בבית האבות, ואף סיים ציור חדש לפני שבועיים בלבד. משאלתו הגדולה הייתה לראות את יצירותיו מוצגות לקהל רחב וזוכות להכרה.

"לאחר שנים במדינת ישראל – אני מאושר ושמח שסוף סוף רבים יוכלו להכיר מקרוב את היצירות עליהן עמלתי עוד מימיי בברית המועצות", אמר כץ. "היצירות מספרים את סיפור חיי לאורך השנים עד לימינו אנו… התמונה של 'שלג בירושלים' היא אחת המובחרות שמזכירה לי תקופה יפה בחיי ואת אהבתי הגדולה לעיר הקודש. מבחינתי – התערוכה הזו היא חלום שהתגשם".

משאלת לב שהתגשמה בעמל רב

עובדי אגף הסיעוד בעמותת עזר מציון התגייסו להגשים את המשאלה במסגרת מיזם "משאלת לב לניצול", בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי. הם איתרו יצירות במקומות שונים, למדו את הסיפור מאחורי כל אחת מהן והתגברו על פערי שפה ומכשולים לוגיסטיים.

נעמי מזרחי, מנהלת המיזם בעזר מציון: "אין ספק שזו אחת המשאלות המיוחדות, המורכבות והמרגשות שחווינו… אנו מאושרים שבסופו של דבר המשאלה של סאליק הוגשמה… זו חובתנו להביא מעט מזור לאלו ששרדו את השואה הנוראה".

חמה ישראלי שמייסר, מנהלת אגף בכיר במשרד הרווחה: "פרויקט 'משאלת לב' הוא יוזמה מרגשת ומשמעותית במיוחד… זוהי הכרה עמוקה בערכם כבני אדם ובזכותם לממש את עצמם, גם בשלב מאוחר של החיים".

התערוכה "לעוף בזמן" פתוחה בימים אלה במרכז הרמוני בירושלים – עדות חיה לכוח היצירה שמנצח גם את המוות.