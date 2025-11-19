הפיגוע בגוש עציון: מצבה של האישה שנפצעה מוסיף להיות קשה

מהדסה נמסר כי הפצועה נותחה אתמול על ידי צוות מומחים בכירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, והבוקר היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ

הפיגוע הרצחני בגוש עציון: אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, נרצח בפיגוע הדקירה והדריסה שהתרחש אתמול (שלישי) בצומת גוש עציון, בו נפצעו גם 3 בני אדם נוספים. בהם אישה כבת 40 שפונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.

גם הבוקר (רביעי) מעדכנים בבית החולים כי מצבה ממשיך להיות קשה. מהדסה נמסר כי הפצועה נותחה אתמול על ידי צוות מומחים בכירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, והבוקר היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם.

נזכיר כי המחבלים שדרסו ודקרו בפיגוע חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל כיתרו את הכפרים במרחב.