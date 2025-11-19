חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
תקלה הענק באינטרנט: זאת הסיבה לקריסה "תהיה חזק" הוא לא שמאל ולא ימין: הוא סרט גבורת החטופים תופעת ה"יובלים": למה כל זוכה ריאליטי עונה לשם יובל? הסיוט של כל אורח במלון: פרץ לחדר בזמן שהאורחים ישנים מחדר המתים לתערוכת יחיד: ניצול שואה בן 101 מגשים חלום הפיגוע בגוש עציון: מצבה של האישה שנפצעה מוסיף להיות קשה עפר מחומש על קברי הילדים: רגע מצמרר במסע לפולין באופוזיציה תוקפים את קידום חוק הגיוס: "ביטחון ישראל מופקר" המעריצים בהלם: כוכבות האירוויזיון שמו קץ לחייהן דו"צ בערבית מוכיח: חמאס גייס פעילים חדשים בלבנון קריב נגד בן גביר: "בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים" דגל התורה: אור ירוק לקידום חוק הגיוס - בלי החלטה על ההצבעות רגע לפני סיום המגבלות: ראש להב 433 זומן לחקירה נוספת אחרי הזכייה הגדולה באקו"ם: התקווה 6 משחררת את "ויהי אור" גנץ על ההסתה נגד ערוץ 13: "זה לא רק עניין של המשטרה" הסתה חמורה - כתובת רוססה על בניין חדשות 13: "דם הבוגדים" משרד הבריאות לתושבי בנימין: מי שנחשף- לפנות בדחיפות לטיפול תיעוד: קיפוד מדבר פצוע טופל בבית החולים של הספארי אבדיה ירד מעשרים נקודות: פורטלנד הובסה בביתה נלחמים בהתעצמות חיזבאללה: שני מחבלים חוסלו בלבנון. צפו תקלה הענק באינטרנט: זאת הסיבה לקריסה "תהיה חזק" הוא לא שמאל ולא ימין: הוא סרט גבורת החטופים תופעת ה"יובלים": למה כל זוכה ריאליטי עונה לשם יובל? הסיוט של כל אורח במלון: פרץ לחדר בזמן שהאורחים ישנים מחדר המתים לתערוכת יחיד: ניצול שואה בן 101 מגשים חלום הפיגוע בגוש עציון: מצבה של האישה שנפצעה מוסיף להיות קשה עפר מחומש על קברי הילדים: רגע מצמרר במסע לפולין באופוזיציה תוקפים את קידום חוק הגיוס: "ביטחון ישראל מופקר" המעריצים בהלם: כוכבות האירוויזיון שמו קץ לחייהן דו"צ בערבית מוכיח: חמאס גייס פעילים חדשים בלבנון קריב נגד בן גביר: "בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים" דגל התורה: אור ירוק לקידום חוק הגיוס - בלי החלטה על ההצבעות רגע לפני סיום המגבלות: ראש להב 433 זומן לחקירה נוספת אחרי הזכייה הגדולה באקו"ם: התקווה 6 משחררת את "ויהי אור" גנץ על ההסתה נגד ערוץ 13: "זה לא רק עניין של המשטרה" הסתה חמורה - כתובת רוססה על בניין חדשות 13: "דם הבוגדים" משרד הבריאות לתושבי בנימין: מי שנחשף- לפנות בדחיפות לטיפול תיעוד: קיפוד מדבר פצוע טופל בבית החולים של הספארי אבדיה ירד מעשרים נקודות: פורטלנד הובסה בביתה נלחמים בהתעצמות חיזבאללה: שני מחבלים חוסלו בלבנון. צפו

הפיגוע בגוש עציון: מצבה של האישה שנפצעה מוסיף להיות קשה

הפיגוע בגוש עציון: מצבה של האישה שנפצעה מוסיף להיות קשה
(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 19.11.2025 / 10:52

Facebook Twitter WhatsApp

מהדסה נמסר כי הפצועה נותחה אתמול על ידי צוות מומחים בכירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, והבוקר היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ

הפיגוע הרצחני בגוש עציון: אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, נרצח בפיגוע הדקירה והדריסה שהתרחש אתמול (שלישי) בצומת גוש עציון, בו נפצעו גם 3 בני אדם נוספים. בהם אישה כבת 40 שפונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.

גם הבוקר (רביעי) מעדכנים בבית החולים כי מצבה ממשיך להיות קשה. מהדסה נמסר כי הפצועה נותחה אתמול על ידי צוות מומחים בכירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, והבוקר היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם.

נזכיר כי המחבלים שדרסו ודקרו בפיגוע חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל כיתרו את הכפרים במרחב.

מועצת יש״ע מסרה בתגובה לפיגוע הרצחני בגוש עציון: "כאשר מדינת ישראל מאפשרת בשתיקה ״נתיב למדינה פלסטינית״ הטרור חוזר להרים ראש. אמרנו כל העת שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ממשלת ישראל נמנעה מריבונות ואנחנו מקבלים רוח גבית במפרשי מדינת טרור בלב הארץ".

"אנו דורשים מיו״ר ועדת חוץ וביטחון ח״כ בועז ביסמוט לקדם באופן מיידי את הצעת החוק להחלת הריבונות שעברה בקריאה טרומית וחייבת להיות מקודמת באופן מיידי בוועדה בראשותו".

בית החולים הדסה עין כרם
הדסה עין כרם
פיגוע בגוש עציון

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים