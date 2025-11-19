באופוזיציה מגיבים להודעה של יהדות התורה היום (רביעי) כי הם מוכנים לקדם את חוק הגיוס, אך לא החליטו לגבי ההצבעה עליו. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".
דבריו המלאים: "לצבא חסרים אלפי לוחמים, ורק הבוקר נחשף כי מאות אנשי קבע מבקשים לפרוש מצה"ל. במקביל – חוק ההשתמטות של גפני ודרעי מקבל היום אור ירוק. ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".
יו״ר כחול לבן בני גנץ: "אין לכם אור ירוק. לא יעזור מה תספרו לעצמכם – אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו, את ביטחון ישראל. אין לכם אור ירוק לאפשר השתמטות המונית בשביל שרידות פוליטית, הימים האלה נגמרו!".
חבר הכנסת אלעזר שטרן: "שמחתי לשמוע שיו״ר ועדת חוץ וביטחון האמיתי – הרב לנדו נתן אישור שהוועדה תתכנס החל משבוע הבא לדיונים על חוק ההשתמטות".
מוקדם יותר פורסם כי בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.
פורוש וגפני אמרו פעמים רבות שבנט, ליברמן, גנץ ולפיד הנו כ לים הציעו להם מיליארדים כדי שיצביעו למען תקציב ממשלתם הפלסטינית ויצטרפו אליה!
שירי מנתניה
יש לנו מדינה בתוך מדינה: מדינת "הליכוד והחרדים" בתוך מדינת ישראל. ניתוק מוחלט בין "מדינת הליכוד והחרדים" לבין צורכי הצבא, זעקת המילואימניקים ומשפחותיהם, זעקת המשפחות השכולות לוועדת חקירה ממלכתית.10:47 19.11.2025
אבי
ליברמן רוסיה מחכה לך!!!!10:43 19.11.2025
