באופוזיציה מגיבים להודעה של יהדות התורה היום (רביעי) כי הם מוכנים לקדם את חוק הגיוס, אך לא החליטו לגבי ההצבעה עליו. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".

דבריו המלאים: "לצבא חסרים אלפי לוחמים, ורק הבוקר נחשף כי מאות אנשי קבע מבקשים לפרוש מצה"ל. במקביל – חוק ההשתמטות של גפני ודרעי מקבל היום אור ירוק. ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".

יו״ר כחול לבן בני גנץ: "‏‏אין לכם אור ירוק. לא יעזור מה תספרו לעצמכם – אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו, את ביטחון ישראל. אין לכם אור ירוק לאפשר השתמטות המונית בשביל שרידות פוליטית, הימים האלה נגמרו!".

חבר הכנסת אלעזר שטרן: "שמחתי לשמוע שיו״ר ועדת חוץ וביטחון האמיתי – הרב לנדו נתן אישור שהוועדה תתכנס החל משבוע הבא לדיונים על חוק ההשתמטות".

יהדות התורה על חוק הגיוס: "הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה"

מוקדם יותר פורסם כי בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.

הפגנות נגד חוק הגיוס | צילום: יונתן זינדל /פלאש 90

"ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה בכנסת בהקדם" נאמר בהודעת דגל התורה. "עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

עוד פנו בסיעה לתלמידי הישיבות: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה, דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא, שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו"