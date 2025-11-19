לפני יציאת תלמידי ישיבת ברוכין לפולין הם לקחו עפר מחומש ופיזרו אותו מעל בורות ההשמדה יוסי דגן שלח להם ברכה: "ניצחון החיים על המוות"

לפני יציאת תלמידי ישיבת ברוכין למסע בפולין הם קיימו סיור ביישוב חומש המתחדש ונפגשו לשיחה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. התלמידים לקחו עפר מחומש – ובמסע פיזרו אותו מעל בורות ההשמדה ב"יער הילדים". ראש הישיבה אבי שיש אמר: "תהיו פה לאלה שמסרו נפשם". יוסי דגן שלח להם ברכה: "ניצחון החיים על המוות"

התלמידים יצאו למסע בן שבוע בפולין, לפני יציאתם, הם עשו מסע ישראלי במרחב השומרון, שבשיאו עשו כינוס גדול בחומש ופגשו את ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שיתף אותם בסיפור המאבק על ההתיישבות בחומש, על החזרה למקום לאחר הגירוש, על הכוחות שהושקעו בהשבת החיים לחומש, ועל משמעותו העמוקה של יישוב הארץ בעת הזו. דגן דיבר על השליחות שלהם – יצוג כל הדורות של עם ישראל, על האחריות להמשיך לבנות ולהיאחז בכל חלקי הארץ, ועל כך שהם חוליה נוספת בשרשרת המתמשכת של עם החי בארצו.

לאחר שראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן אמר להם דברי חיזוק וברכה, התלמידים השתתפו בריקוד של דבקות ושמחה בישוב שנחרב ושב להתחדש. שבוע וחצי אחרי, יצאו התלמידים למסע לפולין כשבתיקיהם משהו מיוחד: עפר מאדמת חומש שהתלמידים אספו והונח בתיקיהם.

ביום שישי האחרון, בסיומו של המסע לפולין בן השבוע, אליו יצאו כ־40 מהתלמידים, קיבל האירוע רגע שיא מצמרר במיוחד: פיזור אדמה מהישוב חומש המתחדש מעל בורות ההשמדה ביער זביליטובסקה גורא – המקום המכונה "יער הילדים", בו 3,700 יהודים נרצחו, כ־800 מהם ילדים, בהם גם תינוקות.

יוסי דגן לתלמידי הישיבה שבפולין: " זה מסר אדיר"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "העפר הזה מחומש, מקום שחזר לחיים למרות ניסיון לעוקרו, מונח עכשיו על אדמת הרצח שבה ניסו להשמיד את עמנו. זהו ניצחון החיים על המוות. מול הבורות שנחפרו, אנחנו מציבים אדמה שממנה צומחת התיישבות, אמונה ועם חי. זה מסר אדיר: עם ישראל כאן, מנצח ושב לארצו, חי ובונה את מולדתו".

בטקס ב"יער הילדים", נשא ראש הישיבה הרב אבי שיש דברים מלאי רגש ועוצמה, וביקש לחבר את התלמידים לעומק הרגע: "שקית עפר מהיישוב חומש, יישוב המסמל מסירות נפש ותקווה. 20 שנה אחר העוול של גירוש יהודים מביתם הצלחנו לתקן. היום, בשבילי חומש אנו מוצאים ישיבה, תושבים ואפילו גן ילדים.

"בעפר הזה שאנחנו מפזרים עכשיו, מתערבבים אפר הגלות ועפר הארץ, גלות וגאולה, מוות וחיים. תלמידים אהובים, אתם נערים של דור גאולה.עליכם מוטלת האחריות למלאות את הבורות באהבת ישראל, בחיבור לעם ישראל ולארץ ישראל. כשנחזור לארץ הקודש, תרימו מבט ותהיו פה לאלה שמסרו נפשם במותם. תהיו אתם מוסרי נפש לחיים גדולים ועמוקים. תהיו גדולים בכל אשר תעשו. תצעקו אחריי בגאון: עם ישראל חי!".