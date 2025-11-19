לאחר התקיפה של מחנה חמאס בלבנון דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי מפרסם את כרזות הגיוס של ארגון הטרור בלבנון ומוכיח את שקריו

אמש (שלישי) צה"ל התקיף מחנה אימונים של חמאס בלבנון. לאחר שארגון הטרור הכחיש קשר למחנה דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי מפרסם את כרזות הגיוס של ארגון הטרור בלבנון ומוכיח את שקריו.

ההודעה המלאה: "האם שכחת את הטרור הפלסטיני שזעזע את ריבונות לבנון במשך שנים והצית מלחמות עקובות מדם על אדמתה? כיום אותו מחזה חוזר על עצמו מתוך מחנה עין אל-חילווה , שהפך לפרצה הפוגעת בריבונות המדינה. אמש תקפנו במדויק מתקן אימונים וגיוס של חמאס בלבנון, שהיה חלק ממזימה לבצע פיגועים נגד ישראל.

"תקפנו את המתקן, שחמאס קרא שוב ושוב ל"צעירים" שלו להצטרף לשורות הטרור שלו. זה לא היה מתקן שקט, כפי שטענו בתקשרת. באשר לשקרים, להכפשות ולדיבורים על "טבח", אלה אינם אלא ניסיון נואש של חמאס וכמה מפלגות לבנוניות לכסות על הטרור האמיתי. אנו ערניים. לא נאפשר לטרור להרים שוב את ראשו. כשאנו אומרים שלא נסבול שום איום בגבולנו הצפוני, אנו מתכוונים לכל קבוצות הטרור הפועלות באזור וזוממות נגד ביטחוננו".

אמש פורסם כי כוחות צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקפו מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון. במשרד הבריאות הלבנוני טענו כי 13 בני אדם נהרגו בתקיפה, ו-4 נוספים נפצעו.

בצה"ל אמרו כי המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. עוד הובהר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו".