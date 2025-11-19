כוכבות אירוויזיון, התאומות אליס ואלן קסלר, שייצגו את גרמניה באירוויזיון 1959, בחרו בגיל 89 לסיים את חייהן בהמתת חסד משותפת בביתן ליד מינכן

עולם האירוויזיון המום: התאומות אליס ואלן קסלר, שייצגו את גרמניה המערבית בתחרות האירוויזיון של 1959 עם השיר "Heut' woll'n wir tanzen geh'n", שמו קץ לחייהן ביום ראשון האחרון בגיל 89.

קריירה מפוארת מאירופה עד הוליווד

התאומות, שנולדו בגרמניה וברחו עם משפחתן ממזרח גרמניה לאחר המלחמה, למדו בלט והחלו את דרכן המקצועית בפריז. הן כיכבו בקברטים יוקרתיים, הופיעו לצד כוכבים כמו פרנק סינטרה ופרד אסטר, והשתקעו באיטליה שם הפכו לאייקונות טלוויזיה וקולנוע. בלטה במיוחד הופעתן בסרט "סדום ועמורה".

ההחלטה הקשה בגיל 89

בביתן הפרטי סמוך למינכן ביצעו השתיים המתת חסד משותפת בסיוע רפואי. לפי דיווחים בגרמניה, הן "לא רצו לחיות יותר", ללא פירוט על בעיות בריאות ספציפיות. השתיים, שמעולם לא נישאו וחיו יחד כל חייהן, ביקשו שאפרן יאוחד בכד אחד.

אובדנות היא תופעה קשה, אך ברוב המכריע של המקרים ניתנת למניעה. אם אתם או מישהו קרוב לכם נמצאים במצוקה נפשית, חשים ייאוש או מדברים על רצון למות – אל תישארו עם זה לבד.

דברו, הקשיבו, והכי חשוב – עזרו לפנות לעזרה מקצועית מיידית.

בישראל עומדים לרשותכם 24/7:

ער"ן – בטלפון 1201

סה"ר – https://sahar.org.il

בווטסאפ: 052-8451201

פנייה אחת יכולה להציל חיים. אל תהססו.