מפקד להב 433, ניצב מני בנימין, זומן לחקירה נוספת במח"ש בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכח המשרה. הזימון מגיע יום לפני הסרת המגבלות שהוטלו עליו, שכללו הרחקה ממתקני המשטרה

ברגע האחרון: יום לפני פקיעת המגבלות שהוטלו עליו, שכללו הרחקה ממתקני משטרה, מפקד להב 433, ניצב מני בנימין, זומן היום (רביעי) לחקירה נוספת במחלקה לחקירות שוטרים. החקירה הנוכחית מגיעה שבוע אחרי חשיפת הפרשה, כשבנימין נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

כאמור, ביום רביעי האחרון דווח כי מח"ש עיכבה לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

יום לאחר מכן הותר לפרסום כי הקצין שנחקר היה ראש להב 433, ששוחרר בתום חקירתו בתנאים מגבילים – שכללו הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים. בנוסף, בתום החקירה נלקח הטלפון הנייד שלו. המגבלות היו אמורות להסתיים מחר, אך כעת, בעקבות זימונו לחקירה נוספת, ייתכן שיוארכו מעבר לכך.