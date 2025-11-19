אמש (שלישי), כוחות צה"ל חיסלו מהאוויר בהובלת אוגדה 91 שני מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים בינת ג׳בל ובלידא שבדרום לבנון.
בתקיפה שבוצעה בבוקר במרחב בינת ג׳בל, חוסל מחבל שעסק בפעולות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה. בתקיפה נוספת במרחב בלידא, חוסל מחבל שנצפה אוסף מודיעין על כוחותינו.
מצה"ל נמסר כי פעולותיהם של שני המחבלים היוו הפרות של ההבנות בין ישראל ללבנון. "צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום ולהגן על מדינת ישראל".
מוקדם יותר פורסם כי שגרת החיסולים נמשכת. כלי טיס תקף מהאוויר רכב ובו מחבלים, ככל הנראה של חיזבאללה, בעיירה אל טירי, בדרום לבנון. מדובר שקרוב יחסית לגבול עם ישראל, סמוך לבינת ג'בל בגזרה המרכזית.
נתניהו הוא יותר ראש ארגון פשיעה ממה שהוא ראש ממשלה , הוא מקעקע עם מכונת הרעל שמפעילה סביבתו , את כל מוסדות המדינה , המשטרה שאת המלצותיה אפשר לזרוק לפח , מערכת החינוך שלא מתוקצבת , מערכת הבריאות שעל סף קריסה עם מאות רופאים שעזבו את הארץ , הפרקליטות שהיא מתפרת תיקים , והשופטים שהם שמאלנים אנרכיסטים, הכל הכל למען מטרה אחת , חילוץ נתניהו מהכלא שמחכה לו .... כי במדינה שבה מורה , שמרוויח עשירית מראש הממשלה , לא יכול קבל מתנה שערכה הכספי יותר מ 42 ₪ (מכתה שלמה , לא מתלמיד בודד) אין סכוי שראש ממשלה יכול לקבל מתנות בשווי מאות אלפי דולרים מחברים ... אנשים במס הכנסה הלכו הביתה כי קבלו מתנת חתונה "מוגזמת" מנישום שהם עוסקים בתיק שלו ...
לאן הביא אותנו הזקן הטפש והמושחת ... מצרים עםצוללות מתקדמות ... קטאר ממנת הטרור עם מטוסי חמקן וברית הגנה עם ארה"ב.... סעודיה גם עם מטוסים, גם עם ברית הגנה והשיא...
לאן הביא אותנו הזקן הטפש והמושחת ... מצרים עםצוללות מתקדמות ... קטאר ממנת הטרור עם מטוסי חמקן וברית הגנה עם ארה"ב.... סעודיה גם עם מטוסים, גם עם ברית הגנה והשיא גם כור אטומי ... לא רוצה לחשוב איזה רעל היתה מפיקה מכונת התעמולה של הפסיכופת בניהול הסוכנים הקטארים ... אם זה היה קורה בזמן ממשלת בנט/לפיד/גנץ׳ ... ועדיין יש מיליון מטומטמים שמצביעים למלאך המוות הזה , שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב .... מה הוא יודע על עתיד המדינה שאנחנו לא ?המשך 08:56 19.11.2025
