אמש (שלישי), כוחות צה"ל חיסלו מהאוויר בהובלת אוגדה 91 שני מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים בינת ג׳בל ובלידא שבדרום לבנון.

בתקיפה שבוצעה בבוקר במרחב בינת ג׳בל, חוסל מחבל שעסק בפעולות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה. בתקיפה נוספת במרחב בלידא, חוסל מחבל שנצפה אוסף מודיעין על כוחותינו.

מצה"ל נמסר כי פעולותיהם של שני המחבלים היוו הפרות של ההבנות בין ישראל ללבנון. "צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

מוקדם יותר פורסם כי שגרת החיסולים נמשכת. כלי טיס תקף מהאוויר רכב ובו מחבלים, ככל הנראה של חיזבאללה, בעיירה אל טירי, בדרום לבנון. מדובר שקרוב יחסית לגבול עם ישראל, סמוך לבינת ג'בל בגזרה המרכזית.