טעות נוספת: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) כי חללים חטופים נוספים הושבו למשפחותיהם בישראל בימים האחרונים, כשלטענתו "נותרו עכשיו רק שניים" שעדיין בשבי. בפועל, נותרו כעת 3 חללים חטופים בעזה: דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.

ככל הנראה, טראמפ התבסס בטענתו על הדיווחים הערביים שפורסמו ביום שני האחרון, לפיהם חמאס העביר גופה של חלל חטוף נוסף לידי הצלב האדום בעזה. עם זאת, בישראל כבר הבהירו כי מדובר בממצא שאותר במהלך הסריקות בזייתון, ולבקשתם נמסר לבדיקה בישראל באמצעות הצלב האדום – כשלא מדובר בהעברת חלל חטוף.

פרטים נוספים מיד