פורטלנד חזרו הביתה אחרי חמישה משחקי חוץ, הם הפסידו 127:110 כשאבדיה בפעם השנייה בלבד העונה נעצר מתחת ל-20 נקודות

פורטלנד טרייל בלייזרס חזרו הבוןקר (רביעי) הביתה אחרי חמישה משחקי חוץ וקיוו לנצח. אך הבליירזס נראו נורא והפסידו 127:110 כשאבדיה בפעם השנייה בלבד העונה נעצר מתחת ל-20 נקודות. הכוכב הישראלי קלע 19 נקודות, והוסיף ארבעה ריבואנדים וחמישה אסיסיטים. עוד באותו נושא מרחק נגיעה: עוד משחק גדול לדני אבדיה שפספס שלשת ניצחון 09:03 | שמחה רז 0 0 😀 👏 לפני יומיים דני אבדיה המשיך הלילה בעונה המדהימה שלו בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 29 נקודות, והוסיף שישה ריבאונדים, ושבעה אסיסטים אך פספס הזדמנות לשלשת ניצחון בסוף הרבע הרביעי, בדרך להפסד בהארכה. בהארכה הורחק בשש עבירות וראה את חבריו מפסידים בלעדיו לדלאלס מאבריקס 138:133. פורטלנד בעקבות ההפסד ירדו למאזן של 8:6.

תגיות: NBA, דני אבדיה, פורטלנד טרייל בלייזרס