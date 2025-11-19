כלי טיס תקף הבוקר רכב של מחבלים, ככל הנראה מחיזבאללה, עיירה אל טירי, בדרום לבנון. אתמול תקף צה"ל מתחם אימונים של חמאס

שגרת החיסולים בלבנון נמשכת. כלי טיס תקף מהאוויר רכב ובו מחבלים, ככל הנראה של חיזבאללה, בעיירה אל טירי, בדרום לבנון. מדובר שקרוב יחסית לגבול עם ישראל, סמוך לבינת ג'בל בגזרה המרכזית.

החיסול הבוקר, הוא המשך לתקיפות של צה"ל בשנה האחרונה, כדי למנוע את ניסיון השיקום של חיזבאללה. למרות נאומיו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, עד כה הארגון לא הגיב לאף תקיפה של צה"ל, שמחסל בשיטתיות את המחבלים בדרגי השטח ומפוצץ מחסני תחמושת ומפעלי ייצור אמצעי לחימה.

אתמול: תקיפה של מפקדת חמאס בלבנון

אתמול באופן חריג, תקף חיל האוויר מתחם אימונים של חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון. במשרד הבריאות הלבנוני טענו כי 13 בני אדם נהרגו בתקיפה, ו-4 נוספים נפצעו.

צפו בתיעוד התקיפה:

בצה"ל אמרו כי המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. עוד הובהר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו".