מדינת האיים הזעירה קוראסאו שנמצאת בים הקריבי, העפילה לראשונה בתולדותיה למונדיאל, אחרי שסיימה ראשונה במוקדמות

ישראל כבר 55 שנים לא עלתה למונדיאל, והלילה (בין שלישי לרביעי) היא ראתה מדינה שקטנה ממנה פי 50 עושה את זה. קוראסאו מדינת איים סמוך לוונצואלה, העפילה הלילה אחרי 0:0 מול ג'מייקה, שהשאיר אותה בפסגת הבית במוקדמות הקונקאקאף (צפון אמריקה, מרכז אמריקה והקריביים).

בקוראסאו יש 156 אלף תושבים בלבד, פחות מ-12 ערים בישראל. הם שברו את השיא של איסלנד בה חיים כ-330 אלף תושבים. חוץ מקוראסקו הלילה העפילו שמונה נבחרות למונדיאל. הנבחרת הוקמה רק לפני 14 שנה וכבר הגיעה להישג העצום.

האיטי העפילה לראשונה מאז 1974. אוסטריה וסקוטלנד העפילו לראשונה מאז 1998. אליהם הצטרפו: שוויץ, ספרד, בלגיה ופנמה. סה"כ העפילו 42 נבחרות למונדיאל הענק שיכולל 48 נבחרות ויתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

צפון ומרכז אמריקה (6 מקומות מובטחים): קנדה (מארחת). מקסיקו (מארחת). ארה"ב (מארחת). קורסאו, האיטי , פנמה.

אירופה (16 מקומות מובטחים): אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה, הולנד, גרמניה, שוויץ, סקוטלנד, ספרד, אוסטריה, בלגיה.

אסיה (8 מקומות מובטחים): יפן, איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, אוסטרליה, קטאר, רב הסעודית.

אוקיאניה (1 מקומות מובטחים): ניו זילנד.

דרום אמריקה (6 מקומות מובטחים):,ארגנטינה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, קולומביה, פרגוואי.

אפריקה (9 מקומות מובטחים): מרוקו, טוניסיה, מצרים, אלג'יריה, גאנה, כף ורדה, דרום אפריקה, סנגל, חוף השנהב.