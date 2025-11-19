אחרי הסערה בשבת: מפלס הכנרת בבשורה מדאיגה

למרות גשמי הברכה ביום שישי ובשבת, מפלס הכנרת מציג הבוקר נתון עגום. למרות הגשמים הרבים והזרימה בנחלים, לא רק שהמפלס עצר את העלייה שלו, אלא שהבוקר הוא גם יורד בחצי סנטימטר.

למרות הגשמים העזים שירדו לאורך כל סוף השבוע, מפלס הכנרת עומד הבוקר (ד') על 213.365- מתחת לפני הים. זו ירידה של 0.5 ס"מ משלשום (אתמול המפלס נותר ללא שינוי). ובסך הכל עלייה של חצי סנטימטר מאז תחילת הגשם. כעת חסרים לאגם 4.565 מ' כדי להגיע לקו האדום העליון. המפלס נמוך ב-0.365 מ' מהקו האדום התחתון.

בהמשך השבוע: חם, יבש ובלי גשם

מזג האוויר לא מבשר טובות לגשם. היום יהיה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

ביום חמישי: לרוב בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רוחות בכנרת צילום- אייל כהן, איגוד ערים כינרת

ביום שישי: בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

ובשבת: תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.