חוויה רב-חושית סוחפת של אור, טעם ודמיון: עשרות פסלי אור מרהיבים, שוק אוכל אירופאי עשיר, דוכנים קולינריים מגוונים, חנויות ומתחם משחקי יריד באווירה חורפית וחגיגית.

אירוע כזה טרם נראה בישראל. פסטיבל האור הבינלאומי LUMAGICA v הגיע לראשונה לארץ.זו חוויה. גם תרבותית, גם חינוכית, גם נאה למראה.

חוויה רב-חושית סוחפת של אור, טעם ודמיון

לאחר שכבש יותר מ־20 מדינות ברחבי העולם, הגיע השבוע לראשונה לישראל פסטיבל האורות הבינלאומי LUMAGICA – חוויה רב-חושית סוחפת של אור, טעם ודמיון: עשרות פסלי אור מרהיבים, שוק אוכל אירופאי עשיר, דוכנים קולינריים מגוונים, חנויות ומתחם משחקי יריד באווירה חורפית וחגיגית.

פסלים בגובה 5 מטרים קובי פינקלר- סרוגים

כל מי שמגיע לפארק הירקון בתל אביב, יראה מראות שטרם נראו. המקום הפך לממלכה של אור וקסם, בפסטיבל LUMAGICA שנחת בגן הטרופי ובאמפי תל אביב – גני יהושע.

זו באמת חוויה שתחמם לכם את החורף, תדליק לכם את הדמיון ותשאיר אתכם פעורי פה. מתחם אור עוצר נשימה, בתצוגה קסומה שטרם נראתה בישראל, המצטרפת לשורת פסטיבלי LUMAGICA הבינלאומיים.

עשרות פסלי אור ענקיים, בגובה של עד 5 מטרים

במתחם החווייתי והמרהיב של היריד מוצגים עשרות פסלי אור ענקיים, בגובה של עד 5 מטרים, שהובאו במיוחד מאירופה ונבנו בעבודת יד בטכנולוגיית תלת-ממד מתקדמת.

כל זאת לאורך מסלול הליכה באורך של כקילומטר, המשתרע על פני שטח של כ־20 דונם, בהם תוכלו לפגוש מיצגי אור אינטראקטיביים, מופעים אור־קוליים עמדות צילום אינסטגרמיות.

נציין שכל דוכני האוכל במתחם כשרים בהשגחת הרבנות תל אביב. חוויה לכולם בעיקר ת'אמת למבוגרים.