כוחות צה"ל תקפו מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון: "המתחם שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור". בלבנון נטען כי 13 בני אדם נהרגו

תקיפה חריגה: כוחות צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקפו הערב (שלישי) מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון. במשרד הבריאות הלבנוני טענו כי 13 בני אדם נהרגו בתקיפה, ו-4 נוספים נפצעו.

צפו בתיעוד התקיפה:

בצה"ל אמרו כי המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. עוד הובהר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו".