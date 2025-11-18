שעות אחרי שאהרון כהן נרצח בפיגוע בצומת גוש עציון, בת שבע סדן חשפה כי הוא התגורר בבניין 35 בקרית ארבע – בו היו 8 דיירים שנרצחו על ידי מחבלים לאורך השנים

בת שבע סדן, בתם של הרב אליהו ודינה הורביץ' הי"ד שנרצחו בפיגוע בקרית ארבע בשנת 2003, חשפה הערב (שלישי) כי אהרון כהן, שנרצח היום בפיגוע הדקירה והדריסה בצומת גוש עציון, התגורר באותו הבניין שבו היא גרה. בפוסט שכתבה בפייסבוק ציינה כי לא פחות מ-8 דיירים בבניין 35 בקרית ארבע נרצחו על ידי מחבלים לאורך השנים.

"בניין 35 בקרית ארבע הוא בניין צנוע טובל בדשא ירוק, אנשים פשוטים גרים בבניין, וכנראה גם אנשים צדיקים" כתבה סדן. "בבניין הזה התגורר יהושע סלומה, עולה מדנמרק שלמד בישיבת ניר, ונרצח בחברון ב-1980 על ידי מחבלים. בבניין הזה התגוררו אפי וירון אונגר, זוג צעיר וחמוד שב-1996 בדרכם הביתה חזרה מחתונה נרצחו על ידי מחבלים כשהם משאירים שני פעוטות יתומים".

"בבניין הזה התגוררו הרב אלי ודינה הורביץ, שב-2003 בליל שבת נכנסו מחבלים לביתם ורצחו אותם יחד" הוסיפה וסיפרה. "בבניין הזה התגוררו יעקב ונתנאל ליטמן, אב ובנו שבדרכם לשבת חתן של בתם נרצחו על ידי מחבלים

ב-2015. בבניין הזה התגורר אהרון כהן, שהיום בדרכו הביתה נרצח על ידי מחבלים אכזריים. יהי זכרם ברוך".