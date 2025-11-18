בעקבות אירוע האלימות הקשה שבו מסתנן מסודן ערף את ראשו של עובד זר מסרי לנקה, עשרות תושבי דרום תל אביב הפגינו ברחובות – והפעילים שפי פז ודורון אברהמי נעצרו

עשרות תושבי דרום תל אביב יצאו הערב (שלישי) לרחובות למחות על ההפקרות המתמשכת של המדינה בנוגע לטיפול במסתננים. ההפגנה מתקיימת על רקע האירוע הקשה בסוף השבוע, שבו מסתנן מסודן ערף את ראשו של עובד זר מסרי לנקה בגן שעשועים בדרום תל אביב.

המפגינים התכנסו סמוך למקום האירוע ונשאו שלטים נגד ממשלת ישראל ובגצ שביטל שלושה חוקים נגד ההסתננות. חלקם ניסו לחסום רחובות מרכזיים, אולם כוחות הביטחון מנעו מהם להתקדם. במהלך ההפגנה נעצרו פעילי החזית לשחרור דרום תל אביב, שפי פז ודורון אברהמי.

לדברי התושבים, המציאות בדרום העיר הפכה לבלתי נסבלת. "אנחנו לא יכולים לצאת עם הילדים לרחוב" אמרה אחת המפגינות. "כל יציאה מהבית מלווה בפחד. מי שלא חי כאן לא מבין מה עובר עלינו".

מפגין אחר הוסיף כי "המדינה הפקירה אותנו לחלוטין. המסתננים משתלטים על כל פינה. זה לא אירוע חריג, זה חלק משגרה מסוכנת שהולכת ומחמירה. יש פה התערערות מוחלטת של הביטחון האישי".

כוחות גדולים של משטרה פועלים בשטח כדי למנוע מהמפגינים לחסום צירי תנועה מרכזיים, והמתיחות במקום מורגשת היטב.

שפי פז, ממובילות המאבק בהסתננות הבלתי חוקית, מסרה בתגובה כי "אנחנו צועקים כבר שנים שהדם יישפך ברחובות. הזהרנו, התחננו, דרשנו. הממשלה אומנם חוקקה חוקים נגד המסתננים אך בגצ ביטל אותם, ועכשיו זה מתפוצץ לכולם בפרצוף. תושבי דרום תל אביב צריך הגנה,לא סיסמאות. האירוע הנוראי של עריפת הראש הוא תמרור אזהרה שלא ניתן לטאטא. אם לא תתעוררו עכשיו ותפעלו להחזרת הסדר לרחובות, הנרצח הבא כבר בדרך".