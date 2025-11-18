ח"כ טלי גוטליב תקפה את החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את יוסף בן חמו כאחראי על חקירת הפצ"רית: "אדוני שר המשפטים עצור! הוא לא עובד מדינה, הוא בלי ניסיון בחקירות פליליות, היה מעורב פוליטית. למה?"

עימות בליכוד: ח"כ טלי גוטליב תקפה את החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט בדימוס יוסף בן חמו כאחראי על ליווי חקירת פרשת הפצ"רית ושדה תימן. בציוץ שפרסמה ברשת X קראה ללוין לחזור בו מהמינוי לטובת מועמד אחר.

"אדוני שר המשפטים עצור!" כתבה גוטליב "אתה ממנה שופט בדימוס, יוסף בן חמו, ששנים ארוכות לא עסק בפלילים, היה שופט בית משפט לענייני משפחה. הוא לא עובד מדינה, הוא בלי ניסיון בחקירות פליליות, היה מעורב פוליטית. למה?".

לטענתה, "גם אני וגם משה סעדה הצענו מועמדים מעולים. כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה!".