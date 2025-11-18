ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע הקטלני בגוש עציון ואמר כי "אנחנו נחושים להשלים את המלחמה בכל הזירות, כולל בפירוק החמאס מנשק ופירוז רצועת עזה כדי להבטיח שמעזה לא תשקף סכנה גדולה יותר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (שלישי) בטקס הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של רס"ן (במיל') משה ידידיה לייטר ז"ל, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנפל בקרב ברצועת עזה בנובמבר 2023. בדבריו התייחס לפיגוע הדקירה והדריסה בגוש עציון בו נרצח אהרון כהן הי"ד ונפצעו 3 נוספים.

"בשנתיים האחרונות עשינו רבות כדי לבסס את קיומנו בארץ הזאת. הכינו בציר הטרור של איראן ב-360 מעלות, ועוד ידינו נטויה, והיא גם נדרשת. היום חווינו התקפת טרור פלסטינית נוספת" אמר. "אנחנו נחושים להשלים את המלחמה בכל הזירות, כולל בפירוק החמאס מנשק ופירוז רצועת עזה כדי להבטיח שמעזה לא תשקף סכנה גדולה יותר".

לדבריו, "הניצחון הגדול ביותר שלנו, שהפתיע את כל העולם, זה ניצחון הרוח. הרוח הזאת מתבטאת בצורה מופלאה בסיפור של הקרבתו ורוחו של משה לייטר הי"ד. שהוא מופת לכל עם ישראל וגם – אני יכול לספר לכם – לרבים מידידי ישראל בעולם.".

עוד פנה לבני המשפחה ואמר כי "זהו רגע מרגש מאוד. כשלמדתי על נפילתו של משה, זה זעזע אותי עד עמקי נשמתי. הוא היה סמל ומופת לישראלי, יהודי, שנלחם על קיומנו והקריב את חייו למען נצח ישראל".