נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש בבית הלבן עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שאמר כי "אנחנו רוצים להיות חלק מהסכמי אברהם, אבל גם רוצים את פתרון שתי המדינות ונתיב להקמת מדינה פלסטינית"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש היום (שלישי) עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, כשבתום הפגישה השניים נשאו הצהרות מהחדר הסגלגל בבית הלבן. בדבריו טראמפ אישר כי סעודיה תשקיע בארה"ב סכום של 600 מיליארד דולר.

"יש אדם מכובד מאד שנמצא היום בבית הלבן. אני מאד גאה ביכולותיו של יורש העצר, המלך העתידי, של סעודיה" אמר טראמפ. "הייתה לנו פגישה נהדרת. כשהגעת לכאן הוא אמר שהוא חושב שהמדינה שלנו בצרות – אבל היום הוא רואה שארה"ב היא המדינה הגדולה בעולם".

"אני מודה לך על כך שהסכמת להשקיע 600 מיליארד דולר בארה"ב, שאפשר לסמוך עליהם – ועדיין אפשרי שהמספר הזה יעלה" הוסיף ופנה לבן סלמאן. "אנחנו בארה"ב עשינו עד כה עבודה נהדרת, כשמחקנו את היכולות הגרעיניות של איראן – דבר שאף מדינה אחרת לא יכלה לעשות. ושמנו אותך במקום טוב מאד – כי אסור שתהיה איראן גרעינית".

בן סלמאן אמר כי "עבדנו יחד בעבר, אבל אנחנו מסתכלים גם לעבר העתיד. אנחנו חושבים שאתה עושה דברים נהדרים לאמריקה ולעולם – בעיקר גם עם השלום העולמי. אני בטוח שכבר מחר נעלה את סך ההשקעות מ-600 מיליון דולר. יהיו הרבה אפשרויות להשקעות. זה יכול להגיע גם לטריליון דולר".

במענה לשאלה מהתקשורת על האפשרות שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם ותכונן נורמליזציה עם ישראל, בן סלמאן אמר כי "אנחנו רוצים להיות חלק מהסכמי אברהם, אבל גם רוצים את פתרון שתי המדינות ונתיב להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו רוצים שלום לישראל ולפלסטינים, ואנחנו רוצים שהם יחיו בדו קיום. אני מעוניין שזה יקרה מהר".

טראמפ נשאל על מכירת מטוסי ה-F35 האמריקנים לסעודיה, וציין כי "הם יהיו די דומים לאלה שאנחנו מספקים לישראל. הישראלים רוצים שנספק להם מטוסים פחות מתקדמים, ואנחנו בוחנים את זה. אבל אני חושב ששתי המדינות הללו הן בנות ברית קרובות שלנו, ושתיהן צריכות לקבל את המטוסים הכי טובים. ישראל תהיה שמחה מאד עם העסקה, הם מודעים לכך".