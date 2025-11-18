שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי גינה את הפיגוע בגוש עציון ושלח תנחומים למשפחות ההרוג והפצועים: "אנחנו עומדים כתף אל כתף לצד ישראל, ומגנים בכל תוקף את מעשי האלימות הפחדניים והאכזריים הללו"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי גינה הערב (שלישי) את פיגוע הדקירה והדריסה שבוצע היום בצומת גוש עציון, בו אדם נהרג ו-3 נוספים נפצעו. בדבריו הביע תמיכה בישראל ומסר תנחומים למשפחת ההרוג. "מחבלים רצחו אדם חף מפשע – יהי זכרו ברוך – ופצעו מספר אנשים נוספים בפיגוע אכזרי ליד צומת גוש עציון היום" אמר האקבי. "אנחנו עומדים כתף אל כתף לצד ישראל, ומגנים בכל תוקף את מעשי האלימות הפחדניים והאכזריים הללו. ג'נט ואני מתפללים למען הקורבנות ובני משפחותיהם". כאמור, מוקדם יותר דווח על אדם אחד שנהרג ו-3 שנפצעו בפיגוע דריסה ודקיה שהתרחש בצומת גוש עציון. שני המחבלים – וליד סבארנה מחברון ועמראן אל-אטרש מבית אמר – חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון, וכוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב.

