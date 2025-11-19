להקת השנה התקווה 6 משחררת את האלבום העשירי שלה, "ויהי אור" – אלבום שנולד מתוך מסע של שלוש שנים, ונכתב בין טרום-מלחמה, תוך כדי המלחמה ובעיצומה. הלהקה, שגם זכתה השנה בפרס אקו"ם לשיר השנה, מגישה כאן יצירה שמאגדת בתוכה ישראליות גולמית: כאב, שמחה, הומור, געגוע, תקווה ואור.

תחת הניהול האמנותי של רביד פלוטניק וההפקה המוזיקלית של עמית שגיא, הפך האלבום להרפתקה מוזיקלית שמחברת סקיצות ישנות, יצירות חדשות ורגעים אמיתיים מהשטח – לאלבום מגוון, חופשי ומדויק שמרגיש כמו נשימה עמוקה אחרי תקופה ארוכה של חושך. חלק מהשירים כבר יצאו במהלך השנה כסינגלים וזכו לאהבת הקהל, וכעת הם מקבלים בית מלא בתוך האלבום השלם.

שיר-שיר: זה האלבום "ויהי אור" מבפנים

1. ויהי אור

שיר הנושא שנולד מתוך הימים השחורים של המלחמה. כתיבה שמחפשת נשימה, חזרה לשגרה, תקווה קטנה שאפשר להיאחז בה. נפתח באווירה כמעט תפילתית ומתרומם לפופ מלא אור.

2. גיבורי על

מחווה אנושית ומרגשת לכל "האנשים הרגילים" שהתגלו כגדולים מהחיים. שיר שמשרטט את פניהם של הלוחמים והמתנדבים דרך סיפורים קטנים שמרגישים מאוד ישראל.

3. באנו לעשות לכם שמח

שיר על הדרך של הלהקה – מההופעות הקטנות ועד לבמות הענק. אנרגיה של הופעה חיה, קצב גבוה וטקסט שמחבר בין חלומות של פעם להגשמות של היום.

4. ישראלי קומפלט

אחד השירים הכי כיפיים באלבום. משחק זהויות שמרכיב פסיפס ישראלי אחד: תל אביב, כפר סבא, מרוקו, אלג'יר, אירופה – ובעיקר משפחה. שיר על איך כל החלקים מתחברים לאדם אחד.

5. מכת זקנה

הומור נטו. טקסט שמתאר בהגזמה חיננית את כל סימני הגיל שאף אחד לא מודה בהם. קצבי, מצחיק, ומרגיש כמו "התקווה 6 של פעם" בגרסה בוגרת.

6. א יידישע זינגר

מחווה צבעונית ומלאת קריצות למסורת האשכנזית. מילים שמערבבות יידיש, אוכל של שבת, סבתות – עם ביט רגאי מודרני. שילוב ז'אנרים שמפתיע לטובה.

7. שוטר על הליקופטר

שיר היפ-רגאיי קצבי ומשועשע שממשיך את הקו החגיגי של הלהקה, והפעם עם אורחת מיוחדת – מרגול. עלילה שמרגישה כמו קליפ חי: מרדף, במה בוערת וקהל שלא רוצה ללכת הביתה.

8. לא כמו שאני

שיר וידוי כנה ואישי. דיבור על הרצון להיות "כמו אחרים", מול ההבנה שהייחודיות היא הכוח האמיתי. מלודי, עדין ועם לב חשוף.

9. איזה מזל

בלדה מרגשת על מפגש בין גורל לאהבה, בשיתוף קולות עם רביד פלוטניק. עיבוד עדין וטקסט שמספר סיפור של שני אנשים ש"נפלו אחד על השני בזמן הנכון" – עם נגיעות פיוטיות שמעצימות את החיבור.

10. מעצב לשמחה

שיר כואב ועמוק שנכתב מתוך העומס הרגשי של התקופה. עוסק בשכול, בבכי, בהיסטוריה היהודית – ובתקווה לחילוץ החוצה. מרים ומרפא גם יחד.

11. ברוך אבא

שיר לכל האבות החדשים – עם כל הפחדים, החרדות, ההתרגשויות והלילות הלבנים. שיר שהרבה הורים ימצאו בו את עצמם.

12. ויהי אור

גרסה מסכמת שחוזרת למוטיב המרכזי של האלבום: אור, תקווה, התחדשות. מרגיש כמו סגירה מעגלית שמביטה קדימה.