נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל את פניו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שהגיע לביקור מדיני בבית הלבן. השניים צפויים לדון בחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי של ארה"ב וסעודיה

יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, הגיע הערב (שלישי) לבית הלבן בוושינגטון, שקיבל את פניו בטקס רשמי. השניים ייפגשו באופן פרטני לאחר הטקס, ובהמשך היום יקיימו ארוחת צהריים משותפת.

צפו בשידור:

זו הפעם הראשונה שבה בן סלמאן מבקר בארה"ב מאז שנת 2018, אחרי שנים של מתיחות מול המשטר הסעודי בעקבות הרצח של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י. לפי גורמים המקורבים לבית המלוכה, במהלך הביקור עשויה להיחתם מסגרת הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי בין ארה"ב לסעודיה — צעד דרמטי בעל השלכות אזוריות ובינלאומיות.

השגרירה רימה בינת בנדר תיארה את הביקור כ"פרק חדש וחשוב ביחסים הסעודיים־אמריקניים", והדגישה כי הציפייה היא שהמפגש "ישיג את מטרות ההנהגות של שתי המדינות הידידותיות". לדבריה, היחסים האסטרטגיים בין ריאד לוושינגטון "ימשיכו לנסוק" וישמשו בסיס ל"יציבות ושלום גלובליים".