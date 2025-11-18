חדשות סרוגים

תאונה קטלנית בגליל: גבר בן 45 נפצע אנוש – ומת מפצעיו

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.11.2025 / 18:02

גבר בשנות ה-40 לחייו נפצע אנוש בתאונת דרכים שאירעה בכביש 70 שבצפון. במהלך התאונה התנגשו 2 כלי רכב בכביש 70 סמוך למצובה שבגליל. הוא נלכד בתוך אחד הרכבים, וכעת פועלים כוחות החילוץ להוצאתו

יום קשה בדרכים: גבר בשנות ה-40 לחייו נהרג הערב (שלישי)לאחר שנפצע אנוש בתאונת דרכים שאירעה בכביש 70 שבצפון. במהלך התאונה התנגשו 2 כלי רכב בכביש 70 סמוך למצובה שבגליל. הוא נלכד בתוך אחד הרכבים, ולאחר פעולות החילוץ, פרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. אדם נוסף נפצע פונה מהתאונה ופונה לקבלת המשך טיפול רפואי.

פרמדיקית מד"א הדר שייר סיפרה: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה בין שני רכבים. כשהגענו למקום התאונה ראינו גבר כבן 45 לכוד ברכבו כשהוא מחוסר הכרה. תוך פעולות החילוץ של הכבאים ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."

מוקדם יותר היום ילדה בת 8 נהרגה בתאונה שהתרחשה בגבעת הראל, לאחר שנפגעה מאוטובוס. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הילדה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום.

חובש מד"א שאול מלכה סיפר כי "כשהגענו למקום התאונה ידענו שמדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הולכת הרגל, ילדה כבת שמונה, נלכדה מתחת לאוטובוס. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא סימני חיים וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום התאונה".

