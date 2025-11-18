כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו כי שני המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת גוש עציון היו סטודנטים באוניברסטת חברון: וליד סבארנה ועמראן אל-אטרש. השניים חוסלו על ידי גדוד מילואים זמן קצר אחרי הפיגוע

בכלי התקשורת הפלסטיניים דווח כי שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה והדריסה מוקדם יותר היום (שלישי) בגוש עציון הם וליד סבארנה מחברון ועמראן אל-אטרש מבית אמר. לפי הדיווחים, השניים היו סטודנטים לסיעוד באוניברסיטת חברון.

כזכור, שני המחבלים חוסלו זמן קצר אחרי הפיגוע על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב, ולפי מספר דיווחים פלסטינים עצרו את אביו של אחד המחבלים בבית אמר.

בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם, בהם אחד במצב אנוש שמותו נקבע בזירה. שלושת הפצועים הנותרים – בהם אישה כבת 50 שנפצעה באורח קשה, ושני גברים בין 15 ל-25 שנפצעו באורח בינוני – פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.