בכלי התקשורת הפלסטיניים דווח כי שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה והדריסה מוקדם יותר היום (שלישי) בגוש עציון הם וליד סבארנה מחברון ועמראן אל-אטרש מבית אמר. לפי הדיווחים, השניים היו סטודנטים לסיעוד באוניברסיטת חברון.
כזכור, שני המחבלים חוסלו זמן קצר אחרי הפיגוע על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב, ולפי מספר דיווחים פלסטינים עצרו את אביו של אחד המחבלים בבית אמר.
בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם, בהם אחד במצב אנוש שמותו נקבע בזירה. שלושת הפצועים הנותרים – בהם אישה כבת 50 שנפצעה באורח קשה, ושני גברים בין 15 ל-25 שנפצעו באורח בינוני – פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.
יושר
מדינ. מקוללת הרכבת יצאה מהתחנה בעוד מספר שנים יספרו שהיתה מדינה ב שם ישראל שהיהודים גרמו לה לחורבן הבית השלישי18:04 18.11.2025
קרצמן
על הירי של חיילנו באנשים שתיקה17:58 18.11.2025
דוד
אפליה מתקנת . המדינה נותנת סיפסוד על העסקת ערבים . ומקומות עבודה מעדיפים להעסיק ערבים ולא יהודים כדי לקבל את הסיפסוד . כך נותנים קביעות לערבים ומפטרים יהודים שלמדו סיעוד...
אפליה מתקנת . המדינה נותנת סיפסוד על העסקת ערבים . ומקומות עבודה מעדיפים להעסיק ערבים ולא יהודים כדי לקבל את הסיפסוד . כך נותנים קביעות לערבים ומפטרים יהודים שלמדו סיעוד . כך הבתי חולים מלאים באחים ערבים שלמדו בגנין ועוד ולא היהודים שלמדו בארץ . האם זאת אפליה מתקנת ?
דוד
צריך לעשות רפורמה במינהל הסיעוד . מקבלים רק ערבים ורוסים .18:24 18.11.2025
דוד
הערבים שלמדו סיעוד ממלאים את כל הבתי חולים ולא היהודים . בתי החולים מעדיפים להעסיק ערבים שלמדו סיעוד ולא יהודים . כדי לקבל את לקבל את הסיפסוד של העדפה מתקנת . צריך לעשות רפורמה במינהל הסיעוד .
דוד
האם אתם מאמינים באחים ערבים שעושים פיגועים . האם אתה סומך על אח ערבי שסוגר את הוילון ומטפל ביקירים שלך? אח ערבי שלמד בחברון או גנין ?18:28 18.11.2025
דוד
דוד
הערבים שלמדו סיעוד ממלאים את כל הבתי חולים ולא היהודים . בתי החולים מעדיפים להעסיק ערבים שלמדו סיעוד ולא יהודים . כדי לקבל את לקבל את הסיפסוד של העדפה מתקנת . צריך לעשות רפורמה במינהל הסיעוד .
דוד
אפליה מתקנת . המדינה נותנת סיפסוד על העסקת ערבים . ומקומות עבודה מעדיפים להעסיק ערבים ולא יהודים כדי לקבל את הסיפסוד . כך נותנים קביעות לערבים ומפטרים יהודים שלמדו סיעוד . כך הבתי חולים מלאים באחים ערבים שלמדו בגנין ועוד ולא היהודים שלמדו בארץ . האם זאת אפליה מתקנת ?
יושר
