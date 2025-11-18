בבית החולים הדסה עין כרם עדכנו על מצבה של האישה שנפצעה קשה בפיגוע בגוש עציון, וציינו כי היא מנותחת כעת: "מדובר בפציעה חודרת. אנחנו עדיין לא יודעים את טיבה, ומקווים שיהיו בשורות טובות"

שעות לאחר פיגוע הדקירה והדריסה בגוש עציון, בבית החולים הדסה עין כרם עדכנו כעת (חמישי) על מצבה של הפצועה קשה באירוע, אשר על פי החשד נפגעה מאש צה"ל.

"לחדר הטראומה של בית חולים הדסה עין כרם הגיעה פצועה אחת, כבת 50. היא הגיעה במצב בינוני עד קשה" אמר ד״ר סער חשביה, סגן מנהל בית החולים. "אחרי ייצוב ראשוני בחדר הטראומה היא הועלתה לחדר ניתוח, שם היא מנותחת ברגעים אלה, על ידי צוותים של אורתופדים, כירורגיית כלי דם וכירורגים כלליים".

במענה לשאלה על הפציעות של האישה, חשביה אמר כי "מדובר בפציעה חודרת. אנחנו עדיין לא יודעים את טיבה, יהיו לנו יותר פרטים בהמשך, ואנחנו מקווים שיהיו בשורות טובות".

כאמור, מוקדם יותר דווח על אדם אחד שנהרג ו-3 שנפצעו בפיגוע דריסה ודקיה שהתרחש בצומת גוש עציון. המחבלים חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון, וכוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב.

מהמרכז הרפואי שער צדק נמסר: "ביחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק התקבלו שני פצועים במצב בינוני מהפיגוע שהתרחש בגוש עציון. שני הפצועים נמצאים בהכרה. לאחר הערכה ראשונית, שניהם יועברו לבדיקות דימות ולהמשך טיפול". מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונתה מאירוע הפיגוע בצומת גוש עציון אישה בת 55 במצב קשה, עם פגיעת ירי בפלג גוף תחתון".