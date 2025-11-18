הרב אברהם סתיו מתייחס לפיגוע הרצחני שבוצע היום בגוש עציון, ואומר שהסיבה היחידה לביצועו היא השנאה של שכינינו הערבים אלינו ולא שום דבר אחר.

הרב סתיו שיתף וכתב: "בקבוצה של אנשי ימין התחיל וויכוח. האם הפיגוע קרה בגלל החולשה שגילינו עם פינוי המאחז אתמול, או כתגובה לאלימות של שורפי הרכבים. הצעתי אפשרות אחרת: אולי הם בחרו להוציא דווקא עכשיו את הפיגוע בגלל שהיום הוא יום שלישי".