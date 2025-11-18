הרב אברהם סתיו מתייחס לפיגוע הרצחני שבוצע היום בגוש עציון, ואומר שהסיבה היחידה לביצועו היא השנאה של שכינינו הערבים אלינו ולא שום דבר אחר.
הרב סתיו שיתף וכתב: "בקבוצה של אנשי ימין התחיל וויכוח. האם הפיגוע קרה בגלל החולשה שגילינו עם פינוי המאחז אתמול, או כתגובה לאלימות של שורפי הרכבים. הצעתי אפשרות אחרת: אולי הם בחרו להוציא דווקא עכשיו את הפיגוע בגלל שהיום הוא יום שלישי".
הוא המשיך וכתב: "הם רוצחים אותנו בלי זיקה לשום דבר קונקרטי; תחת כל הרמטכ"לים ותחת כל הממשלות. באכזריות מרושעת וממוסדת מצדם, והזנחה רשלנית ממושכת מצדנו. ובלי טיפול שורש עמוק וכואב, בתוככי הערים והכפרים, באיזור הזה לא ישכון שלום".
אמיר משה בן דוד
השאלה צריכה להיות אחרת. מדוע הקב"ה איפשר את הפיגוע הזה היום.18:28 18.11.2025
