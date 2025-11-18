ילדה בת 8 נהרגה בתאונה שהתרחשה בגבעת הראל שבבנימין, כשנפגעה ונלכדה מתחת לאוטובוס. צוותי מד"א מצאו אותה ללא סימני חיים וקבעו את מותה במקום

אסון קשה בבנימין: ילדה בת 8 נהרגה בתאונה שהתרחשה היום (שלישי) בגבעת הראל, לאחר שנפגעה מאוטובוס. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הילדה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום.

חובש מד"א שאול מלכה סיפר כי "כשהגענו למקום התאונה ידענו שמדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הולכת הרגל, ילדה כבת שמונה, נלכדה מתחת לאוטובוס. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא סימני חיים וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום התאונה".