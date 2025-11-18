ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לפיגוע בגוש עציון ואמר כי "ממשלה שאחרי הטבח הנורא בתולדות המדינה מעניקה לאויב פרס של מדינה פלסטינית, נושאת באחריות להדלקה מחודשת של הטרור נגד יהודים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (שלישי) לפיגוע דריסה והדקירה שהתרחש בצומת גוש עציון, בו נהרג גבר בן 30 ונפצעו שלושה בני אדם נוספים. בדבריו תקף את הממשלה על כך שאישרה את המהלך האמריקני במועצת הביטחון של האו"ם, אשר כולל הצעה ל"נתיב למדינה פלסטינית".

"אוסלו על סטרואידים" כתב בנט. "ממשלה שאחרי הטבח הנורא בתולדות המדינה מעניקה לאויב פרס של מדינה פלסטינית, נושאת באחריות להדלקה מחודשת של הטרור נגד יהודים. בקרוב נתקן".

כזכור, עוד לפני אישור ההצעה האמריקנית אמש במועצת הביטחון של האו"ם בנט תקף את הממשלה על המכה המדינית, כשאמר כי "ממשלת ישראל נשארה בלי כוח עמידה. בלי היכולת לומר 'לא'. מול יוזמה להקמת מדינה פלסטינית – שתיקה. מול התבססות קטארית וטורקית בעזה – שתיקה. מול ההתחמשות ב-F35 סביבנו – שתיקה".

"אל מול שתיקת הכבשים בממשלה עומד עם של אריות" הוסיף וטען. "בקרוב נקים ממשלה לאומית בטחונית חזקה, משוחררת מאינטרסים זרים, שתפסיק את מפולת הויתורים ותשיב לישראל את הגאווה ואת כוח העמידה".