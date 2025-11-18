130 שנה אחרי המשפט המפורסם והקמפיין האנטישמי נגדו, הפרלמנט הצרפתי אישר חוק המעניק קידום של הקפטן היהודי אלפרד דרייפורס לדרגת "בריגדייר ג'נרל", כפיצוי על הרשעתו הבלתי מוצדקת בבגידה

130 שנה אחרי המשפט המפורסם, צרפת קידמה את הקפטן היהודי אלפרד דרייפוס לדרגת "בריגדייר ג'נרל", זאת כפיצוי על הרשעתו שלא בצדק על בגידה במדינה בשנת 1984.

החוק, שאושר היום (שלישי) בפרלמנט הצרפתי, קודם כצעד סמלי במאבק באנטישמיות בצרפת המודרנית, על רגע גל פשעי השנאה נגד יהודים במדינה המקושר למלחמה בעזה. נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו חתמו אמש על הקידום, והוא פורסם היום באופן רשמי.

כזכור, באוקטובר 1894 דרייפוס בן ה-36 הואשם בהעברת מידע סודי על ציוד ארטילרי חדש לנספח צבאי גרמני. ההאשמה, שהתבססה על השוואת כתב ידו למסמך שנמצא בפח האשפה של שגריר גרמניה בפריז, הצית פרשה שהפכה להיסטורית בצרפת ובקרב העם היהודי, כשדרייפוס הועמד למשפט על רקע קמפיין עיתונאי אנטישמי קשה.

למרות היעדר הראיות, דרייפון הורשע ונידון למאסר עולם, כשדרגתו הצבאית נשללה. רק לאחר מכן ראש שירותי המודיעין, סגן אלוף ז'ורז' פיקאר, חקר מחדש את האירוע וגילה שכתב היד של ההודעה המפלילה היה של קצין אחר – אך כשהוא הציג את הראיות, הוא עצמו גורש מהצבא ונידון למאסר של שנה.

ב-1899 דרייפוס הוחזר לצרפת למשפט שני, בסופו הוא קיבל חנינה רשמית – שעדיין לא זיכתה אותו מהאישומים. רק בשנת 1906 בית המשפט העליון בצרפת ביטל את פסק הדין המקורי, זיכה את דרייפוס, והחזיר לו את הדרגה הצבאית שלו.