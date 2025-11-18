מהפיגוע בגוש עציון הגיעה לביה"ח אישה במצב קשה, עם פגיעת ירי. על פי הדיווח הפיגוע היה דריסה ודקירה, כך שנבדקת האפשרות שהיא נפגעה מאש כוחותינו

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי מהפיגוע בגוש עציון הגיעה אל יחידת הטראומה אישה בת 55 במצב קשה, עם פגיעת ירי. על פי הדיווחים הפיגוע היה דריסה ודקירה, כך שנבדקת האפשרות שהיא נפגעה מאש כוחותינו.

מוקדם יותר דווח כי הרוג ושלושה פצועים בפיגוע דריסה ודקירה שהתרחש בצומת הגוש אישה כבת 40, גבר כבן 30 ונער בן 15 פונו לבית החולים. המחבלים חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב. צומת הגוש חסומה לכל הכיוונים. המשטרה מכווינה את הנוסעים.

מהמרכז הרפואי שער צדק נמסר: "ביחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק התקבלו שני פצועים במצב בינוני מהפיגוע שהתרחש בגוש עציון. שני הפצועים נמצאים בהכרה. לאחר הערכה ראשונית, שניהם יועברו לבדיקות דימות ולהמשך טיפול". מהמרכז הרפואי הדסה נמסר:"אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונתה מאירוע הפיגוע בצומת גוש עציון אישה בת 55 במצב קשה, עם פגיעת ירי בפלג גוף תחתון".