מאיר ישראל משחרר את "ואולי" – דואט נוגע עם אחיו דניאל לוגסי, מפקד בנצח יהודה שחזר מעזה לאחר אובדן חיילים וסגנו ישראל יודקין הי"ד. שיר כאב ותקווה של שני לוחמים מאותו גדוד

הזמר והיוצר מאיר ישראל משחרר היום (שלישי) את "ואולי" – דואט מרגש עם אחיו דניאל לוגסי, מפקד בגדוד נצח יהודה שנלחם בעזה. השיר, מתוך אלבום חדש שבדרך, נכתב מתוך כאב אישי עמוק והפך לשיר של תקווה ללוחמים.

האזינו לשירו של מאיר ישראל – "ואולי":

"ואולי" נולד מאותה שבת אחת שבה דניאל חזר הביתה אחרי כחודש לחימה ברצועה. באותה תקופה הוא איבד מספר חיילים ואת הסגן שלו, סרן ישראל יודקין הי"ד. מאיר, ששירת בעבר באותו גדוד ואף השלים לאחרונה סבב מילואים ארוך בג'נין, ראה את אחיו ופשוט לא יכול היה להישאר אדיש.

"באותה שבת אני ודניאל ישבנו אצל ההורים ואני רואה את העצב העצום בעיניים שלו, בשתיקה, רק בעיניים ומצד שני הרגשתי את העוצמה והרצון להמשיך להלחם בכל הכוח", שחזר מאיר.

את הכאב הזה הוא תרגם למילים ולחן, ובחר להקליט את השיר בדואט עם דניאל – "קול הבוקע מהלב וחותך את השמיים". התוצאה היא שיר שכולו כאב ואובדן לצד אש בעיניים ורוח נחושה.

"השיר הזה מוקדש לעם ישראל, לחיילים ולמפקדים", אומר מאיר. "זהו שיר של תקווה של שני לוחמים עם אש בעיניים. כאב ואובדן לצד תקווה ורוח, ממש כמו שאנחנו – עם ישראל!"