הרוג בגיל 30 ושלושה פצועים בפיגוע שהתרחש בצומת גוש עציון. אישה כבת 40, גבר כבן 30 ונער בן 15 פונו לבית החולים

הרוג ושלושה פצועים בפיגוע דריסה ודקירה שהתרחש היום (שלישי) בצומת גוש עציון. אישה כבת 40, גבר כבן 30 ונער בן 15 פונו לבית החולים. המחבלים חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל מכתרים את הכפרים במרחב. צומת הגוש חסומה לכל הכיוונים. המשטרה מכווינה את הנוסעים.

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל קובעים את מותו של גבר כבן 30 עם פצע דקירה ומפנים לבי"ח שערי צדק והדסה עין כרם 3 פצועים, בהם: אישה כבת 40 במצב קשה, גבר כבן 30 ונער כבן 15 במצב בינוני, עם פציעות חודרות בגופם".

פראמדיק מד"א אוריאל לביא סיפר: "כשהגענו לזירה זיהינו שמדובר באירוע חריג ומורכב. ביצענו סקירה של השטח והתחלנו לבדוק את מצב הנפגעים, איתרנו מספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם להמשך טיפול בבית החולים."

איציק איטח כונן הצלה ללא גבולות מד"א שנתקל באירוע מספר: "במהלך נסיעה בצומת הגוש הבחנתי בפצועים שוכבים באיזור התחנת אוטובוס ובצד השני של הכביש, מייד ניגשתי לתחנה והבנתי שמדובר בפיגוע, התחלתי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים.

עם הגעת צוותים נוספים וכוח רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ל – 4 פצועים מתוכם 1 במצב אנוש שלצערינו נקבע מותו בזירה, אישה כבת 40 במצב קשה, נער כבן 15 וצעיר כבן 25 במצב בינוני".

שערי צדק עדכנו: הפצועים מהפיגוע בגוש עציון הגיעו בהכרה

מהמרכז הרפואי שער צדק נמסר: "ביחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק התקבלו שני פצועים במצב בינוני מהפיגוע שהתרחש בגוש עציון. שני הפצועים נמצאים בהכרה. לאחר הערכה ראשונית, שניהם יועברו לבדיקות דימות ולהמשך טיפול". מהמרכז הרפואי הדסה נמסר:"אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונתה מאירוע הפיגוע בצומת גוש עציון אישה בת 55 במצב קשה, עם פגיעת ירי בפלג גוף תחתון".

מועצת יש״ע בתגובה לפיגוע הרצחני בגוש עציון: "כאשר מדינת ישראל מאפשרת בשתיקה ״נתיב למדינה פלסטינית״ הטרור חוזר להרים ראש. אמרנו כל העת שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ממשלת ישראל נמנעה מריבונות ואנחנו מקבלים רוח גבית במפרשי מדינת טרור בלב הארץ".

"אנו דורשים מיו״ר ועדת חוץ וביטחון ח״כ בועז ביסמוט לקדם באופן מיידי את הצעת החוק להחלת הריבונות שעברה בקריאה טרומית וחייבת להיות מקודמת באופן מיידי בוועדה בראשותו".