העכבר המפורסם בעולם חוגג עוד שנה, וזה הזמן לגלות כמה סיפורים קטנים ומפתיעים מאחורי הדמות שכבשה את הקולנוע, הטלוויזיה והלב של מיליונים כבר כמעט מאה שנה

לכבוד יום ההולדת של העכבר הכי מפורסם בעולם, אספנו עוד כמה עובדות מפתיעות על מיקי מאוס, כאלה שגם מעריצים ותיקים בדרך כלל לא מכירים. מי היה מאמין שהסרט הראשון שלו נכשל, שהוא כמעט קיבל קול שונה לגמרי, ושבזמן מלחמת העולם השנייה הוא אפילו הופיע על סמלים צבאיים אמיתיים? הנה כל מה שלא סיפרו לכם על האגדה עם האוזניים.

הסרט הראשון עם מיקי נכשל

לפני "ספינת הקיטור וילי" נעשו הסרטים האילמים "שיגעון של אווירון" ו"הגאוצ’ו הדוהר". הם הוקרנו בהקרנות מבחן, אבל לא נמצא להם מפיץ ורק אחרי ההצלחה של "ספינת הקיטור וילי" הוסיפו להם סאונד והוציאו אותם מחדש.

המילים הראשונות של מיקי על המסך

עד 1929 מיקי רק שרק וצחק. בסרט "נער הקרנבל" הוא מדבר לראשונה, והמילים הראשונות שיוצאות לו מהפה הן: "Hot dogs! Hot dogs!" בזמן שהוא מוכר נקניקיות.

העיצוב המודרני של מיקי הגיע מסרט אחד

מיקי עם עיניים גדולות ולבנות ואישונים שחורים, גוף בצורת אגס והבעות רכות יותר הופיע לראשונה בצורה מגובשת בסרט "The Pointer" מ־1939. העיצוב של האנימטור פרד מור הפך לבסיס למראה של מיקי עד היום.

מיקי הוא אלוף העולם בסרטים קצרים

מיקי הופיע בלמעלה מ-130 סרטים קצרים רשמיים. עשרה מהם היו מועמדים לאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר המונפש, ורק אחד, "Lend a Paw" מ־1942, זכה בפועל בפסלון.

הדמות המצוירת הראשונה שקיבלה כוכב בהוליווד

מיקי מאוס הוא הדמות המצוירת הראשונה שיש לה כוכב בשדרת הכוכבים בהוליווד לצד כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם.

העכבר שהפך לכוכב קומיקס ענק

החל מ־1930 רצה רצועת קומיקס יומית של "Mickey Mouse" בעיתונים ברחבי העולם במשך כ־45 שנה ברצף. במקרים רבים הקומיקס נתן למיקי עלילות ארוכות ומורכבות בהרבה ממה שנראה בסרטים הקצרים.

יש "חוק מיקי" בפארקי השעשועים

בפארקי דיסני קיימת הנחיה פנימית שלעולם לא ייראו שני "מיקי מאוס" באותו אזור בו זמנית. אם שחקן בתחפושת מיקי מסתובב ברחוב, לא יופיע באותו זמן מיקי אחר במצעד או במתחם סמוך כדי לא לשבור את האשליה עבור הילדים.

יש לו יום הולדת וגם "יום בינלאומי" רשמי

תאריך ההקרנה של "ספינת הקיטור וילי" 18 בנובמבר 1928 נחשב ליום ההולדת הרשמי של מיקי. עם השנים התאריך הזה הפך גם ל"יום מיקי מאוס הבינלאומי" עם אירועים, ספיישלים בערוצי הילדים וקמפיינים רשמיים של דיסני.

מיקי מאוס כמעט קיבל קול אחר לחלוטין

כשהחליטו בדיסני שמיקי צריך לדבר באופן קבוע, נערכו מבחני קול לשחקנים שונים שניסו לתת לו טון "בוגר" ורציני יותר. אף קול לא התאים לדמות, ולבסוף וולט דיסני עצמו נכנס לאולפן, ניסה כמה משפטים, והוחלט שמיקי יקבל את הקול הגבוה והקליל שזיהה אותו מאז. במשך שנים, מבחני הקול שהוקלטו לשחקנים האחרים נשמרו בארכיון ולא פורסמו לציבור.

מיקי מאוס היה השראה למדים צבאיים מלחמת העולם השנייה

במהלך המלחמה ציירו דיסני מאות סמלים ותגים ליחידות בצבא האמריקאי, ומיקי הופיע בכמה מהם בתור טייס, צנחן או לוחם. היחידות עצמן ביקשו להשתמש בו כסמל למורל כי הוא היה הדמות הכי מזוהה עם "רוח טובה תחת לחץ".