סעודיה מאותתת על פריצת דרך: במהלך ביקורו של מוחמד בן סלמאן בארה"ב ייתכן שיוצג הסכם לשיתוף פעולה גרעיני

רגע לפני הנחיתה המתוקשרת של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בוושינגטון הצהרות חדשות מצד השגרירה הסעודית בארה"ב מרמזות על פריצת דרך משמעותית ביחסי שתי המדינות.

לפי גורמים המקורבים לבית המלוכה, במהלך הביקור עשויה להיחתם מסגרת הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי בין ארה"ב לסעודיה — צעד דרמטי בעל השלכות אזוריות ובינלאומיות.

השגרירה רימה בינת בנדר תיארה את הביקור כ"פרק חדש וחשוב ביחסים הסעודיים־אמריקניים", והדגישה כי הציפייה היא שהמפגש "ישיג את מטרות ההנהגות של שתי המדינות הידידותיות". לדבריה, היחסים האסטרטגיים בין ריאד לוושינגטון "ימשיכו לנסוק" וישמשו בסיס ל"יציבות ושלום גלובליים".

עוד באותו נושא לבנון מתחמקת מפירוק חיזבאללה: זה העונש של ארה"ב 12:53 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

ברקע לדברים, מתגבשת בוושינגטון מסגרת הסכם שתאפשר לסעודיה לפתח תשתית גרעינית אזרחית תחת פיקוח אמריקני הדוק — כולל ייצור חשמל ופעילות מחקרית. זהו צעד שארה"ב נמנעה ממנו במשך שנים, מחשש ל"מרוץ אטומי" במזרח התיכון.

אם החתימה אכן תתרחש, בן סלמן יוכל להציג לעולם הישג אסטרטגי משמעותי: גם קידום תוכנית הגרעין האזרחית של סעודיה, וגם חיזוק הברית עם ארה"ב בעידן של תחרות אזורית גוברת. וכמובן, כל זה, ללא תמורה משמעותית בחזית הישראלית.