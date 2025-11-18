מטה החטופים יפסיק את העצרות בסוף החודש כך על פי הדיווח היום (שלישי) של כתבת חדשות 12 דפנה ליאל. המשאבים והתקציבים שנשארו למטה יעברו לאופן פעולה שיבחרו המשפחות שנותרו. בשבי נותרו שלושה חללים חטופים: רן גואילי, סונטיסק רינטאלק ודרור אור.
במוצאי השבת האחרונה שורד השבי מקסים הרקין ששוחרר אחרי שנתיים בשבי חמאס, הגיע לכיכר החטופים ונשא דברים. "זה מאוד מרגש אותי לעמוד כאן. אני לא הכנתי שום נאום, אני פשוט מדבר אתכם מהלב כמו שאני עושה כל פעם. אתם אמורים לדעת שפה בזכותכם אני סוף סוף מגשים את החלום שלי. אני שנתיים חלמתי על הרגע הזה, על הזכות הזאת לעמוד כאן ובמטרה אחת: להגיד לכם תודה. אתם הגיבורים האמיתיים.
אתם החזרתם אותי הביתה. ולא רק אותי, את כל החברה, כמעט, כן? אנחנו עברנו את הדרך הארוכה הזאת ונשאר לנו עוד קצת, עוד טיפה. ואנחנו ניתן את כל הכוח וכל הפוש ונגיע לפיניש, ואנחנו נחזיר את כל החטופים שלנו הביתה. אני רוצה פשוט להגיד לכם שיש מקום בלב שלי לכל אחד".
"אני כשישבתי במנהרות שם, וראיתי את כל העוצמה הזאת, את הבמה הזאת, וכל האנשים, ושלטים, וכל המלחמה הזאת וכל הטירוף, אני אמרתי דבר אחד פשוט: אם אני הייתי יכול פיזית לעמוד פה ולחבק את כל השמונה מיליון, כמה שיש לנו, ולהגיד להם פשוט תודה – הייתי עושה את זה. אז אני מחבק אתכם מפה, מהבמה".
דגבא
ההפגנות יפסקו, המפגינים ימוחזרו, הקופירייטרים יחליפו סיסמה, המחאות ימשיכו, עד המלכת הקדוש המעונה החדש לכנסת, מבלי צורך בקמפיין בחירות13:25 18.11.2025
בני
לאיפה ילכו עכשיו כל הבוגדים?? למה יתחפשו עכשיו???16:15 18.11.2025
הבוגד נמצא בבלפור
בתגובה ל: בני
בינתיים הוא לא הולך לשום מקום16:47 18.11.2025
Leah Elijah
