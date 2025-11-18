דודו אהרון משחרר את אלבומו ה-11 "בדרך שלי": 16 שירים חדשים מלאי רגש ואנרגיה, כולל הלהיטים "היא לא תדע" ו"לילות קסומים". האזינו עכשיו

הזמר והיוצר דודו אהרון, אחד מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית כבר קרוב לשני עשורים, משחרר היום (שלישי) את אלבומו החדש "בדרך שלי". האלבום ה-11 במספר כולל 16 שירים חדשים, בהם הלהיטים שכבר הספיקו לכבוש את המצעדים – "היא לא תדע" ו"לילות קסומים".

האזינו לאלבום החדש של דודו אהרון – בדרך שלי:

אהרון, שחתום על עשרות להיטי ענק שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, ממשיך להוביל את המוזיקה הים תיכונית במגוון סגנונות. קולו החודר, הטקסטים המדויקים והכריזמה הסוחפת הפכו אותו לאחד האמנים המשפיעים והאהובים ביותר, עם קהל נאמן שמלווה אותו שנים של הופעות מלאות רגש ואנרגיה.

האלבום החדש לוקח את המאזינים למסע מוזיקלי מרתק – מבלדות שממיסות את הלב ועד קצב שמרים את האנרגיות. שם האלבום, "בדרך שלי", משקף בדיוק את האמן שמעולם לא נתן לשום תבנית להגדיר אותו ומצליח להפוך כל שיר לחוויה שנשארת גם הרבה אחרי הצליל האחרון.

את היצירה ליוו מיטב המפיקים והיוצרים בארץ, והתוצאה – אלבום מלא רגש, כוונה ושירים שפשוט עושים חשק להגביר.

לדברי הגורמים סביב הפרויקט, מדובר באלבום שמסמן שלב חדש, בוגר וחד יותר בקריירה ארוכת השנים של אהרון, ומזכיר שוב למה השם שלו הפך מזמן לשם נרדף להצלחה ולהיטים בלתי נשכחים.