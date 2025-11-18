כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל חיסלו הבוקר (שלישי) שני מחבלים לאחר שזוהו מתקרבים לעמדות צה״ל בדרום רצועת עזה. על פי דובר צה״ל, השניים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי.
לאחר הזיהוי פתחו הלוחמים באש והמחבלים חוסלו במקום. בצה״ל מציינים כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמות הקיימות וימשיכו לפעול מול כל איום שיתגלה בשטח.
זהו האירוע השמיני בתוך שבועיים שבו מחבלים חוצים את הקו הצהוב וצה״ל נדרש להגיב בירי לצורך הסרת איום.
1 תגובות
0 דיונים
נאור
הם לא יפסיקו אף פעם , יש להם ראש-בלאטה , הם לא אשמים , כך הם בנויים מדורי דורות , יצורים דפוקים ועלובים ,,, וגם אנחנו דפוקים שלא קולטים...
הם לא יפסיקו אף פעם , יש להם ראש-בלאטה , הם לא אשמים , כך הם בנויים מדורי דורות , יצורים דפוקים ועלובים ,,, וגם אנחנו דפוקים שלא קולטים זאת ומחסלים אותם סופית ! תמחקו את עזה כבר , נמאסתם עם התסריטים במקום מעשים !!!המשך 16:26 18.11.2025
