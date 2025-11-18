ארה"ב ביטלה את ביקור רמטכ"ל צבא לבנון בשל אי־פעולה נגד חיזבאללה. לבנון האשימה את ישראל, ללא אזכור פירוק הארגון , מה שחיזק את זעם וושינגטון.

רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייקל, היה אמור להמריא לביקור חגיגי בארה"ב, אך האמריקאים עצרו הכל ברגע האחרון, בעקבות זעם על העיכובים בפירוק חיזבאללה.

לפי הדיווח, ארצות הברית ביטלה את ביקורו של הייקל לאחר שבמשך חודשים ניסו גורמים בוושינגטון להבין מדוע הצבא הלבנוני אינו נוקט צעדים ממשיים נגד חיזבאללה, על אף הוראה רשמית של ממשלת לבנון לעשות כן.

האמריקאים הבהירו לביירות כי חוסר המעש של הצבא לא יכול להימשך — וכי הסובלנות כלפי ההתחמקויות הולכת ואוזלת.

התגובה הלבנונית, מנגד, עוררה תרעומת נוספת. במקום להתייחס לארגון חיזבאללה או לנשקו, דובר צבא לבנון הטיל את האחריות לאי־היציבות בדרום על ישראל בלבד, והתחמק מכל אזכור של פירוק הארגון או הפעלת סמכות בשטח. ההתעלמות הזו חיזקה בוושינגטון את ההבנה כי לבנון אינה מתכוונת להתעמת עם חיזבאללה בעת הנוכחית.

המהלך האמריקני מהווה מסר חד וברור: כל עוד לבנון לא תעמוד בהתחייבויותיה ותפעל למימוש החלטות בינלאומיות נגד חיזבאללה, התמיכה הבינלאומית בה תישאר מוגבלת, וביקורים רשמיים לא יצאו לפועל.