לכבוד יום הילד הבין הלאומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שני) נתונים על הילדים בישראל. 3 מיליון ילדים (מתחת לגיל 17) יש בארץ שהם 31.5% מכלל האוכלוסייה. כמה נולדו השנה? מי העיר עם הכי הרבה ילדים ומי במקום האחרון? כמה אחוז זכאות לבגרות יש?

אצל היהודים הילדים מהווים  31.3% מכלל אוכלוסיית היהודים. אצל הערבים הילדים הם 35.1%. אחוז הילדים באוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה בשני העשורים האחרונים. כך למשל, ב-2005 כ-47% מהאוכלוסייה הערבית היו ילדים, וב-2015 – כ-41%. כיום כאמור 35%

מבין הערים הגדולות (מעל 100,00) בית שמש היא העיר היחידה בישראל שיותר מחצי מאוכלוסייתה מתחת לגיל 17 (51.4). אחריה בני ברק (48.1%) ובמקום השלישי בפער גדול ירושלים (37.2%). בבת ים אחוז הילדים הוא נמוך ביותר (19.1%), כשקצת מעליה תל אביב- יפו (21.3%) ורמת גן (21.8%).  ביהודה ושומרון אחוז הילדים עומד על 46.2%. אם מכניסים גם את היישובים, היישוב היהודי עם אחוז הילדים הגבוה ביותר הוא מודיעין עילית (60.1), אחריה יצהר (60.0).

צילום: למ"ס

מבחינת ממוצע ילדים במשפחה הממוצע הארצי הוא 2.45. כאן בית שמש יורדת למקום השני (3.54). כשמעליה בני ברק (3.59). גם כאן ירושלים במקום השלישי בפער משמעותי (2.98). בתל אביב-יפו וברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר 1.83 ו-1.85, בהתאמה). בשנת 2024 נולדו 181,614 תינוקות. ממוצע הילודה לאישה בישראל הוא 2.87.

צילום: למ"ס

גם נתונים קשים מתפרסמים בלמ"ס. בשנת 2024 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו היה 119, מתוכן 67 מוסלמיות, 47 יהודיות ו-5 נערות ללא סיווג דת. עבור רובן (כ-93%) הייתה זו לידתן הראשונה.

לימודים, פלילים וספורט: מה אחוזי הזכאות לבגרות יש בישראל?

לימודים: שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב הניגשים לבחינות בתשפ"ד הגיע ל-81.7%. בחינוך היהודי בלי החרדים יש ממוצע של 89.55%. בפיקוח החרדי שבו רוב בתי הספר אינם מגישים את תלמידיהם לבחינות הבגרות יש 34.5% זכאות לבגרות. שם רוב הניגשים לבחינות הבגרות הן בנות – 9,595 לעומת 1,585 בנים.

בגרות, אילוסטרציה | צילום: נועם ריבקין פנטון/ פלאש 90

בשנת הלימודים תשפ"ד ובמעבר לתשפ"ה  עמד אחוז נשירת התלמידים בכיתות ז-יב על 2.1%. בתשפ"ה  למדו לתואר ראשון 5,932 בני נוער בגילי 17-12 (כולל), עלייה של 76.9% לעומת השנה הקודמת (3,354). 11.4% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה היו בני נוער. 8.7% מהסטודנטים שלמדו לתואר ראשון במדעי הרוח היו בני נוער.

פלילים: בשנת הלימודים תשפ"ד (2023/24) נפתחו תיקים פליליים ל-5,405 בני נוער בגילים 18-12, בשיעור כולל של 4.5 ל-1,000 בני נוער בגילים אלו.  מספר הקטינים שעמדו לדין במשפטים פליליים, ירד באופן ניכר – מ-5,922 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2005 ל-1,992 קטינים שקיבלו פסק דין בשנת 2023 (ירידה של 66.4%).

צילום: למ"ס

עלייה לארץ: בשנת 2024 עלו לישראל כ-7,300 עולים בני 17-0 שהם 22.7% מכלל העולים.

ספורט: בשנת תשפ"ד 76.7%, מתוך כלל הספורטאים הפעילים היו ילדים בני 18-9, עלייה מ-69.8% בשנה הקודמת. בגיל 12 שיעור הספורטאים הפעילים מתוך בני גילם הוא  11.1% ואילו בגיל 18 עומד השיעור על 2.2%. רק 22.4% מהספורטאים בגילים 18-9 היו בנות.  רוב הספורטאים בגילים 18-9 (כ-78.1%) מתאמנים בענפים קבוצתיים, והיתר (21.9%) – בענפים אישיים. חמשת ענפי הספורט הנפוצים בגילים אלו הם: כדורגל (43,196 ספורטאים פעילים), כדורסל (30,988), כדורעף (7,212) התעמלות (3,454) וג'ודו (3,052).