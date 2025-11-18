לכבוד יום הילד הבין הלאומי הלמ"ס מפרסמת נתונים על הילדים בישראל. כמה נולדו השנה? מי העיר עם הכי הרבה ילדים ומי במקום האחרון?

לכבוד יום הילד הבין הלאומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שני) נתונים על הילדים בישראל. 3 מיליון ילדים (מתחת לגיל 17) יש בארץ שהם 31.5% מכלל האוכלוסייה. כמה נולדו השנה? מי העיר עם הכי הרבה ילדים ומי במקום האחרון? כמה אחוז זכאות לבגרות יש?

אצל היהודים הילדים מהווים 31.3% מכלל אוכלוסיית היהודים. אצל הערבים הילדים הם 35.1%. אחוז הילדים באוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה בשני העשורים האחרונים. כך למשל, ב-2005 כ-47% מהאוכלוסייה הערבית היו ילדים, וב-2015 – כ-41%. כיום כאמור 35%

עוד באותו נושא דיסני תשלם קנס ענק על הפרת פרטיות ילדים ביוטיוב 10:01 | אביש לוי 0 0 😀 👏

מבין הערים הגדולות (מעל 100,00) בית שמש היא העיר היחידה בישראל שיותר מחצי מאוכלוסייתה מתחת לגיל 17 (51.4). אחריה בני ברק (48.1%) ובמקום השלישי בפער גדול ירושלים (37.2%). בבת ים אחוז הילדים הוא נמוך ביותר (19.1%), כשקצת מעליה תל אביב- יפו (21.3%) ורמת גן (21.8%). ביהודה ושומרון אחוז הילדים עומד על 46.2%. אם מכניסים גם את היישובים, היישוב היהודי עם אחוז הילדים הגבוה ביותר הוא מודיעין עילית (60.1), אחריה יצהר (60.0).

מבחינת ממוצע ילדים במשפחה הממוצע הארצי הוא 2.45. כאן בית שמש יורדת למקום השני (3.54). כשמעליה בני ברק (3.59). גם כאן ירושלים במקום השלישי בפער משמעותי (2.98). בתל אביב-יפו וברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר 1.83 ו-1.85, בהתאמה). בשנת 2024 נולדו 181,614 תינוקות. ממוצע הילודה לאישה בישראל הוא 2.87.

גם נתונים קשים מתפרסמים בלמ"ס. בשנת 2024 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו היה 119, מתוכן 67 מוסלמיות, 47 יהודיות ו-5 נערות ללא סיווג דת. עבור רובן (כ-93%) הייתה זו לידתן הראשונה.

לימודים, פלילים וספורט: מה אחוזי הזכאות לבגרות יש בישראל?

לימודים: שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב הניגשים לבחינות בתשפ"ד הגיע ל-81.7%. בחינוך היהודי בלי החרדים יש ממוצע של 89.55%. בפיקוח החרדי שבו רוב בתי הספר אינם מגישים את תלמידיהם לבחינות הבגרות יש 34.5% זכאות לבגרות. שם רוב הניגשים לבחינות הבגרות הן בנות – 9,595 לעומת 1,585 בנים.

בשנת הלימודים תשפ"ד ובמעבר לתשפ"ה עמד אחוז נשירת התלמידים בכיתות ז-יב על 2.1%. בתשפ"ה למדו לתואר ראשון 5,932 בני נוער בגילי 17-12 (כולל), עלייה של 76.9% לעומת השנה הקודמת (3,354). 11.4% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה היו בני נוער. 8.7% מהסטודנטים שלמדו לתואר ראשון במדעי הרוח היו בני נוער.

פלילים: בשנת הלימודים תשפ"ד (2023/24) נפתחו תיקים פליליים ל-5,405 בני נוער בגילים 18-12, בשיעור כולל של 4.5 ל-1,000 בני נוער בגילים אלו. מספר הקטינים שעמדו לדין במשפטים פליליים, ירד באופן ניכר – מ-5,922 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2005 ל-1,992 קטינים שקיבלו פסק דין בשנת 2023 (ירידה של 66.4%).

עלייה לארץ: בשנת 2024 עלו לישראל כ-7,300 עולים בני 17-0 שהם 22.7% מכלל העולים.

ספורט: בשנת תשפ"ד 76.7%, מתוך כלל הספורטאים הפעילים היו ילדים בני 18-9, עלייה מ-69.8% בשנה הקודמת. בגיל 12 שיעור הספורטאים הפעילים מתוך בני גילם הוא 11.1% ואילו בגיל 18 עומד השיעור על 2.2%. רק 22.4% מהספורטאים בגילים 18-9 היו בנות. רוב הספורטאים בגילים 18-9 (כ-78.1%) מתאמנים בענפים קבוצתיים, והיתר (21.9%) – בענפים אישיים. חמשת ענפי הספורט הנפוצים בגילים אלו הם: כדורגל (43,196 ספורטאים פעילים), כדורסל (30,988), כדורעף (7,212) התעמלות (3,454) וג'ודו (3,052).