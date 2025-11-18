השלטונות בפולין הודיעו רשמית כי נזק משמעותי שנגרם לרשת מסילות הרכבת בפולין, נגרם ככל הנראה על ידי סוכנים רוסיים. "כל הראיות מצביעות לרוסיה" הודיע גורם בכיר בממשל הפולני.
האירוע התרחש במסילה מרכזית המחברת בין ורשה ללובלין, קו אסטרטגי המשמש גם להעברת סיוע ואספקה לאוקראינה. פיצוץ עז פגע במסילה ובתשתיות החשמל שמעליה, והשבית לחלוטין את תנועת הרכבות באזור.
ראש ממשלת פולין תיאר זאת כ"מעשה חבלה שלא נראה כמותו", והורה על פתיחה בחקירה ביטחונית נרחבת לאורך כ־120 קילומטרים סמוך לגבול האוקראיני.
לפי הערכות גורמי הביטחון, החבלה תואמת דפוסי פעולה רוסיים במסגרת "המלחמה ההיברידית" שמנהלת מוסקבה נגד מדינות אירופה ונאט"ו, הכוללת מתקפות סייבר, פעולות חשאיות ופגיעה בתשתיות קריטיות. רוסיה, מנגד, מכחישה כל מעורבות.
