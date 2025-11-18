בג"צ דן במינוי דוד זיני לראש השב"כ ובדיון נשמעו התבטאויות חריגות והערות של השופטים על כך שהעתירה חלשה. עימות בין ח״כ טלי גוטליב לעו״ד אליעד שרגא, הסתיים בהוצאתה

בדיון שנערך היום (שלישי) בבג״ץ בעתירות נגד מינויו של ראש השב״כ דוד זיני נרשמו עימותים מתוחים והתפרצויות חריגות, לאחר שסדרת אמירות קשות, ויכוחים על בסיס הראיות וטענות להליך מנהלי פגום יצרו אווירה סוערת באולם. שופטי ההרכב נאלצו להתערב מספר פעמים כדי להשיב את הדיון למסלולו המשפטי, ואף הוציאו מהאולם את ח״כ טלי גוטליב בעקבות קריאות ביניים.

במהלך הדיון טען עו״ד אליעד שרגא כי ראש השב״כ "משקר במצח נחושה". השופט נעם סולברג ביקש להבין על מה מבוססת הטענה ושאל על מקור המידע. סולברג הדגיש כי העתירה שהוגשה מבוססת בעיקר על קטעי עיתונות וטען שזאת לא סיבה לעתירה, שרגא השיב כי "אפשר לא להשתכנע".

עימות נוסף פרץ כאשר שרגא טען כי ועדת כלי השייט לא התייחסה לטענות שהעלו ראשי שב״כ לשעבר. הנשיא יצחק עמית הפנה אותו לסעיף 15 במסמכי הוועדה ואמר: "הוועדה התייחסה". שרגא השיב: "אם לזה אתה קורא התייחסות בסדר".

רגע מתוח במיוחד נרשם כאשר ח״כ טלי גוטליב התפרצה לעבר שרגא וקראה לו "של נעליך בפני ראש השב״כ זיני". שרגא הגיב: "קחי כדור". גוטליב השיבה: "מה זה הדבר הזה להגיד לי לקחת כדור אדום או כחול?" בעקבות חילופי הדברים הורה הנשיא עמית להוציא את גוטליב מהאולם לאחר שלא חדלה מקריאות ביניים.

בהמשך טענו עורכי הדין עידן סגר ודפנה הולץ לכנר כי מינויו של זיני נעשה ללא הליך מנהלי תקין לאחר שחלף פרק הזמן שקבע בג״ץ. הולץ לכנר הרחיבה בביקורת רחבה על המצב הציבורי בישראל, והנשיא עמית העיר כי ייתכן שהדברים אידיאליים, אך "זה לא החוק".

הדיון נמשך תחת ניהול הדוק מצד ההרכב, שניסה להשיב את הדיון למסלול המשפטי לאחר ריבוי התפרצויות וחריגה מהנושאים שהוגדרו. החלטה בעתירות צפויה להינתן בשלב מאוחר יותר.