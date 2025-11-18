על פי דיווחים ערבים עלי שעיתו, פעיל צבאי של חזבאללה שעבד כפקיד בעיריית בנת ג'ביל בדרום לבנון חוסל בתקיפה ישראלית

על פי דיווחים ערבים עלי שעיתו, מחבל חיזבאללה שעבד כפקיד בעיריית בנת ג'ביל בדרום לבנון חוסל בתקיפה ישראלית היום (שני).

אמש יורשו של נסראללה החריף את הטונים נגד ישראל. בנאום השבועי שלו הודיעו מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, כי "יש להתעמת ולעצור את תוקפנות הכובש" במה שנראה כאיום הישיר ביותר מצידו מאז כניסתו לתפקיד.

קאסם טען כי פעולותיה של ישראל בגבול הצפון מכוונות “לשלוט בלבנון ולפגוע בכוחה”, וטען כי ישראל פועלת להסלמה מכוונת. לדבריו, “הדיפת התוקפנות” היא חובה לאומית, אשר תיעשה באמצעות "כלל האמצעים", כולל לדבריו "התנגדות בשדה הקרב".

מזכ"ל חיזבאללה הדגיש כי הארגון “ימשיך לעמוד עם העם והצבא הלבנוני ולהגן על הריבונות”, ובמה שנראה כקריצה לשלטונות הלבנוניים הוא הוסיף כי “הכובש לא יכתיב את תנאיו”, שלמרות שעד לאחרונה לחצו לפירוק הארגון, וכעת מתרחקים מהתנגשויות פומביות איתו.