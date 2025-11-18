בזמן שבזירה הבינ"ל מקודמת מדינה פלסטינית שתי ערים מרכזיות בארה"ב אימצו החלטה הכוללת תמיכה בריבונות . יוסי דגן "אתם יודעים מהו הצדק"

שתי ערים מרכזיות בקנטקי ובירת ניו מקסיקו אימצו החלטה הכוללת תמיכה בריבונות ביו"ש. נציגי הערים העניקו את האמנה באופן אישי ליוסי דגן ראש מועצת שומרון שאמר: "אתם נלחמים איתנו כדי להביא ריבונות. אתם יודעים מהו הצדק"

נציגי הערים המרכזיות בקנטקי: גרינוויל, סנטרל סיטי ומחוז מולנברג, וכן סנטה פֶה בירת מדינת ניו מקסיקו, חתמו על אמנה המביעה תמיכה בלתי מסויגת בישראל להחלת ריבונות בשטחי יהודה ושומרון. כמו כן, נכתב באמנה כי הן תומכות בזכותה של ישראל להגן על עצמה, שהן מתחייבות להאבק באופן נחרץ באנטישמיות באמצעות צעדים חקיקתיים וחינוכיים, וכי הן קוראות לגופים ממשלתיים להשקיע באגרות חוב ישראליות כהבעת מחויבות לשגשוג המדינה.

עוד באותו נושא ארגון העיתונאים החדש: "מכירים בריבונות ביו"ש" 14:02 | דוד פרוידיגר 2 0 😀 👏

בהחלטה גם נכללה הוקרה ליוסי דגן על תרומתו לחיזוק הקשר בין הקהילות. נציגי הערים העניקו במרפסת של המדינה בפדואל ליוסי דגן ראש מועצת שומרון את האמנות והדגישו כי יפעלו כדי שעוד ערים במדינת קנטקי ילכו בעקבותיהן. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון הודה להם ואמר: "אנחנו אוהבים אתכם. אתם נלחמים איתנו יום אחר יום ולילה אחר לילה כדי להביא ריבונות ליהודה ושומרון, ובמיוחד בימים לא קלים אלו, שבהם לא כל הנושאים ברורים. אתם יודעים מהו הצדק, ואתם שותפים אמיתיים".